Παραολυμπιακοί Αγώνες: Εντυπωσιακή υποδοχή για τους Έλληνες αθλητές (εικόνες)

Κόρνες, ιαχές “Ελλάς, Ελλάς” χειροκροτήματα, καραμούζες μετέτρεψαν το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος σε... Μαρακανά! Ήταν οι θερμόαιμοι φίλοι του Νίκου Παπαγγελή που δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα χαράς και... έκρηξης, στην επιστροφή των Ελλήνων αθλητών που συμμετείχαν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Όλοι γίνανε ένα... κουβάρι. Ο Μιχαλεντζάκης, η Σταματοπούλου, ο Κωστάκης, ο Καρυπίδης, ο Μακροδημήτρης, η Λιάγκου μαζί με τους προπονητές τους. Χαμός! Με αρχηγό τον Παπαγγελή.

Πρώτη έσυρε τον... χορό των δηλώσεων η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο... «Σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να φέρουμε 11 μετάλλια. Δεν είναι μόνο η δική μου επιτυχία είναι και των άλλων. Ξέρω ότι με αυτό μπορώ να μιλήσω για πράγματα που αφορούν τους αθλητές. Ένιωθα δέος.»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί τέτοια υποδοχή είχαμε να νιώσουμε πολλά χρόνια. Άξιξε η προσπάθειες που κάναμε δώσαμε ότι καλύτερο μπορούσαμε. Εγώ πήρα την καλύτερη θέση για το πρόσθιο. Πιστεύω πως το σημαντικό ήταν πως η Ελλάδα ήταν πρωταγωνιστής σε μια Παραολυμπιάδα που είχε μεγάλη δυσκολία. Δείξαμε ότι είμαστε δυνατοί και μπορούμε να συνεχίσουμε και πιστεύω έδειξε την καλύτερη χαρά και έδωσε την μεγάλη υπερηφάνεια στους Έλληνες. Το συναίσθημα είναι το ίδιο δυνατό, εγώ έχω πάρει μέρος σε έξι Παραολυμπιάδες αλλά συνέχεια αισθάνομαι το ίδιο. Το Παρίσι 2024 είναι πολύ κοντά και θα κάνουμε τους Έλληνες υπερήφανους» τόνισε ο Γιάννης Κωστάκης.

«Σίγουρα κάναμε την καλύτερη προσπάθεια σε αντίξοες συνθήκες. Ήταν πολύ περίεργα εκεί. Αγωνισθήκαμε πολύ νωρίς ενώ κάποιοι αντίπαλοί μου ήταν εκεί για να εγκληματισθούν. Αυτό για μένα ίσως είναι ένα μεγάλο κίνητρο για την συνέχεια. Σίγουρα περίμενα περισσότερα. Μόνο που γυρίσαμε υγιείς» υπογράμμισε ο χάλκινος Παραολυμπιονίκης Δήμος Μιχαλεντζάκης.

«Κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε. Είμαι ευχαριστημένος που γίνανε κιόλας οι Παραολυμπιακοί γιατί μέχρι τελευταία στιγμή. Για μένα κύλησαν όλα όπως το σχεδιάσαμε. Σίγουρα είναι σπουδαίο να επιστρέφεις μετά ένα μήνα στη πατρίδα σου και να νιώθεις τόσο ζεστά» τόνισε ο Καρυπίδης.

«Κατάφερα όσο το δυνατόν καλύτερα να εκπροσωπήσω τον εαυτό μου. Είναι κάτι που εγώ το είδα σαν όνειρο. Όσο για την υποδοχή εδώ τα παιδιά είναι αυτά που δίνουνε δύναμη κάθε ημέρα να συνεχίσω και να παλεύω. Και είναι αυτοί που έχουμε μαζί με την οικογένεια μας. Οι αθλητές με αναπηρία είναι ισάξιοι με αυτούς που δεν έχουν αναπηρία και ότι πολεμάμε όπως και οι αρτιμελείς. Οι αθλητές με αναπηρία δεν είναι για λύπηση» δήλωσε ο Νίκος Παπαγγελής.

