Μουντιάλ: Εγκλωβισμένοι στη Γουινέα ποδοσφαιριστές ελληνικών ομάδων

Αναβλήθηκε ο αγώνας Γουινέας – Μαρόκου λόγω του πραξικοπήματος. Εγκλωβισμένοι στο Κονακρί οι παίκτες δύο ελληνικών ομάδων.

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ της Γουινέας και του Μαρόκου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, που ήταν προγραμματισμένος για αύριο (6/9) στο Κονακρί, ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Αφρικής, λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος που έλαβε χώρα στη Γουινέα νωρίτερα σήμερα.

Η κατάσταση στην αφρικανική χώρα παραμένει συγκεχυμένη και οι πληροφορίες είναι αντιφατικές, με τους πραξικοπηματίες να υποστηρίζουν ότι καθαίρεσαν τον πρόεδρο Άλφα Κόντε και την κυβέρνηση, κατάργησαν το σύνταγμα και έκλεισαν τα σύνορα, ενώ το Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως απώθησε την επίθεση των ανδρών των ειδικών δυνάμεων εναντίον του προεδρικού μεγάρου.

Στην εθνική ομάδα της Γουινέας βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ο Μαντί Καμαρά και ο Αγκιμπού Καμαρά, καθώς και ο Μαμαντού Κανέ, που πρόσφατα υπέγραψε στους «ερυθρόλευκους», αλλά θα παραμείνει ως δανεικός στη Νέφτσι Μπακού. Μαζί τους, βρίσκεται και ο διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα, Αχμάντ Μέντες Μορέιρα. Παραμένει άγνωστο αν και πότε θα επιτραπεί στους παίκτες να αναχωρήσουν από τη χώρα ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά, η αποστολή του Μαρόκου παραμένει εγκλωβισμένη σε ξενοδοχείο του Κονακρί και αναζητά τρόπο αναχώρησης, όπως δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα "Equipe" ο Βόσνιος τεχνικός, Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς. «Είμαστε στο ξενοδοχείου και ακούμε πυροβολισμούς όλη τη μέρα. Περιμένουμε άδεια να φύγουμε για το αεροδρόμιο, αλλά προς το παρόν είμαστε εγκλωβισμένοι. Μας περιμένει αεροπλάνο, αλλά δεν μας επιτρέπουν να φύγουμε», δήλωσε ο έμπειρος προπονητής.

