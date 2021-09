Κοινωνία

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Καμπάλας Ιωνάς

Ο μακαριστός Μητροπολίτης κατέληξε την Κυριακή σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας.



Την εκδημία του Μητροπολίτου Γέροντος Καμπάλας κυρού Ιωνά ανήγγειλε σήμερα το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.

Αμέσως μετά την αναγγελία του θανάτου του, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, με αισθήματα βαθιάς λύπης, τέλεσε τρισάγιο υπέρ ανάπαυσης της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου.

Ο μακαριστός Μητροπολίτης κατέληξε σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή καρδιάς, σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας, μετά από πολύμηνη μάχη με την επάρατο νόσο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, «ο αείμνηστος Μητροπολίτης Καμπάλας υπήρξε ένας σπουδαίος Ιεράρχης του Αλεξανδρινού Θρόνου, ακοίμητος εργάτης και αγωνιστής για την διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική. Επί 29 συναπτά έτη ως Αρχιερεύς του Αλεξανδρινού Θρόνου, διηκόνησε την Ιεραποστολή της Αφρικής συνεχίζοντας το έργο των πρώτων Ιεραποστόλων στην Ουγκάντα, ιδρύοντας μεταξύ άλλων Ναούς, σχολεία, νοσοκομεία και Ιερές Μονές».

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Γέρων Καμπάλας, Yπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ουγκάντας κυρός Ιωνάς, γεννήθηκε το έτος 1945 στην Ουγκάντα. Φοίτησε στην Εκκλησιαστική Σχολή της Κρήτης (1964-1968). Τύγχανε πτυχιούχος της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1968-1978). Διάκονος χειροτονήθηκε το 1981 και Πρεσβύτερος το 1982. Την 27η Ιουλίου 1992 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Μπουκόμπα και στις 12 Μαΐου 1997 εξελέγη Μητροπολίτης Καμπάλας και πάσης Ουγκάντας.

