Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Παλάσιος και επίσημα στο “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Η ανακοίνωση των "πράσινων".



Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον από το βράδυ της Κυριακής (05/09) ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Περίπου 4 ώρες μετά την άφιξη του Αργεντινού εξτρέμ στην Αθήνα, οι «πράσινοι» ενεργοποίησαν και τυπικά το υπογεγραμμένο –από τις 31 Αυγούστου- συμβόλαιό του, με τον 29χρονο άσο να φοράει τη φανέλα του «τριφυλλιού» έως τον Ιούνιο του 2024, με ετήσιες αποδοχές περίπου 600.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από την Ιντεπεντιέντε της Αργεντινής του Σεμπαστιάν Αλμπέρτο Παλάσιος. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 34.

Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1992 στην πόλη Σαν Μιγκέλ ντε Τουκουμάν της Αργεντινής. Από τα 11 του εντάχθηκε στην ακαδημία της Μπόκα Τζούνιορς, της κορυφαίας ομάδας στην Αργεντινή.

Στα 21 του χρόνια έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα της Μπόκα και μάλιστα σε διάστημα δύο μηνών έπαιξε σε έξι αγώνες. Το καλοκαίρι του 2013 παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουνιόν Σάντα Φε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, όπου και πήρε τη φανέλα του βασικού στο... σπίτι του με 39 συμμετοχές και 9 γκολ. Μια σεζόν μετά η Μπόκα τον έδωσε δανεικό στην Άρσεναλ Σαραντί για να τεστάρει εάν τα καταφέρνει το ίδιο καλά και στο επίπεδο της πρώτης κατηγορίας. Οι 18 συμμετοχές και τα 2 γκολ του σε 6 μήνες ήταν η... συστατική επιστολή επιστροφής του στη Μπόκα Τζούνιορς τον Ιανουάριο του 2015.

Ήταν η στιγμή της καθιέρωσής του στη μεγάλη ομάδα. 20 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 ασίστ μαζί με τον τίτλο του πρωταθλητή ήταν το μείγμα μιας ιδανικής χρονιάς για τον Παλάσιος. Στο πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν και πάλι βασικός με 19 συμμετοχές και 2 γκολ.

Το καλοκαίρι του 2016 η Ταγιέρες επένδυσε στον Παλάσιος αγοράζοντάς τον από την Μπόκα. Και δεν έχασε. Με 29 συμμετοχές και 9 γκολ ο Παλάσιος αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της νέας ομάδας του. Και το κέρδος για την Ταγιέρες ήταν διπλό, αφού τον Ιανουάριο του 2018 δέχθηκε μια προσφορά σχεδόν 5 εκατ. ευρώ από τη μεξικάνικη Πατσούκα για την παραχώρηση του Αργεντινού εξτρέμ.

Στο Μεξικό ο Παλάσιος συνέχισε τη δουλειά του: 16 συμμετοχές και 7 γκολ σε μόλις 4 μήνες! Το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2018-19 δεν ήταν το ίδιο αποδοτικό και έτσι η Πατσούκα αποδέχθηκε την πρόταση της Ταγιέρες για το δανεισμό του Αργεντινού στην προηγούμενη ομάδα του. Και πράγματι, στην ποδοσφαιρική... Ιθάκη του, ο Παλάσιος σκόραρε 7 φορές σε 16 αγώνες. Ουσιαστικά χάρη στην Ταγιέρες πήρε και δεύτερη μεταγραφή, αφού η Πατσούκα τον πούλησε στην Ιντεπεντιέντε έναντι 2,3 εκατ. ευρώ.

Στην Ιντεπεντιέντε έμεινε αρχικά έξι μήνες αφού παραχωρήθηκε δανεικός στη Νιούελς Ολντ Μπόις. Εκεί έπαιξε ένα χρόνο, είχε καλά νούμερα (8 γκολ σε 33 συμμετοχές) και επέστρεψε το χειμώνα του 2021 στην Ιντεπεντιέντε, αποτελώντας πια βασικό στέλεχος της ομάδας του Μπουένος Άιρες.

Πλέον ο Σεμπαστιάν Παλάσιος ανήκει στον Παναθηναϊκό και τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Τριφυλλιού!».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας στον ΑΝΤ1: Υπάρχει συνεργός (βίντεο)

Mad Clip: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Light

Χανιά : Η Άννα Ντουντουνάκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)