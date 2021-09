Κοινωνία

Athens Flying Week: Τα Rafale αποχαιρετούν την Ελλάδα με πτήση πάνω από την Ακρόπολη (χάρτες)

Μαζί με το ακροβατικό σμήνος της Γαλλικής Αεροπορίας θα πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη σχηματίζοντας τα χρώματα της Ελλάδας.



Τα δύο πολεμικά αεροσκάφη Rafale και το ακροβατικό σμήνος της Γαλλικής Αεροπορίας «Patrouille de France», που πήραν μέρος στο Athens Flying Week, θα αποχαιρετήσουν το πρωί της Δευτέρας την Ελλάδα με μια πτήση πάνω από την Αθήνα.

Γύρω στις 10.40 θα πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη σχηματίζοντας τα χρώματα της Ελλάδας.

To Σάββατο, η ομάδα επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας «Ζευς», που εδρεύει στην αεροπορική βάση της Σούδας στα Χανιά της Κρήτης, τίμησε με έναν ξεχωριστό τρόπο τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αρχίζοντας το πρόγραμμά της στις 18:21 ακριβώς, συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό την χρονολογία έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων.

Τα «βλέμματα» όλων, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε το γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος Rafale, το πιο πρόσφατο απόκτημα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

