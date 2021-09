Αθλητικά

Κόσοβο - Ελλάδα: Η Εθνική τα έκανε... μαντάρα στην Πρίστινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εθνική Ελλάδας έπαιξε για πολύ ώρα με τη... φωτιά κι εντέλει «κάηκε» στο φινάλε του αγώνα με το Κόσοβο.

Η Εθνική Ελλάδας έπαιξε για πολλή ώρα με τη... φωτιά κι εντέλει «κάηκε» στο φινάλε του αγώνα με το Κόσοβο στην Πρίστινα, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στον αγώνα των δύο ομάδων για τον 2ο όμιλο των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Τάσος Δουβίκας με το παρθενικό του γκολ με την Εθνική Ανδρών, άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και ο Μουρίτσι στο 90’+2’ έκοψε δύο υπερπολύτιμους βαθμούς από τη «γαλανόλευκη» ομάδα.

Το 3-4-1-2 που επέλεξε ο Τζον Φαν’τ Σχιπ με τους Δουβίκα και Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης και τους Ανδρούτσο, Τσιμίκα πολύ ψηλά στις πτέρυγες δεν φάνηκε να λειτουργεί καλά για την Εθνική ομάδα, καθώς η «γαλανόλευκη» ομάδα δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα και να «χτίσει» σωστές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, βεβαίως, τα ελληνικά μετόπισθεν δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα για να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις των Κοσοβάρων, πέρα από κάποια «γεμίσματα» προς την περιοχή του Βλαχοδήμου.

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο, η Εθνική βρήκε το γκολ που ζητούσε. Ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας είδε το κενό στην άμυνα του Κοσόβου, έβγαλε μία καταπληκτική κάθετη πάσα προς τον Τάσο Δουβίκα και ο 21χρονος επιθετικός δεν αστόχησε στο τετ-α-τετ με τον Μούριτς, κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα, δευτερόλεπτα πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Δουβίκα με την Εθνική Ανδρών, μόλις στην 3η συμμετοχή του, δικαιώνοντας την επιλογή του Φαν’τ Σχιπ να του δώσει φανέλα βασικού...

Στο β΄ μέρος η Ελλάδα είχε πλέον καλύτερη ψυχολογία και διαχειρίστηκε με ηρεμία το προβάδισμά της, χωρίς όμως και πάλι να γίνει ιδιαίτερα απειλητική στο αντίπαλο μισό. Δεν έψαξε, δεν κυνήγησε το δεύτερο γκολ κι αυτό το «πλήρωσε» στο τέλος...

Στο 67’ από κόρνερ του Ρασίτσα, ο Ραχμάνι έπιασε την κεφαλιά στην καρδιά της ελληνικής άμυνας, όμως η προσπάθειά του πέρασε μακριά απ’ τα γκολπόστ του Βλαχοδήμου. Στο 79’ ο Μαυροπάνος έστειλε την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά, ενώ στο 86’ ο Μουρίτσι βρήκε το χώρο για να πλασάρει λίγο άουτ.

Στο 90+2’ από «γέμισμα» στην περιοχή της Ελλάδας, ο Βλαχοδήμος δεν έκανε καλή εκτίμηση της πορείας της μπάλας, ο Χαντεργκιονάι με κεφαλιά «γύρισε» την μπάλα προς τα μέσα και ο Μουρίτσι με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1, «σοκάροντας» τους παίκτες της «γαλανόλευκης» ομάδας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΟΣΟΒΟ (Μπερνάρ Σαλάντ): Μούριτς, Χαντεργκιονάι, Αλίτι (78’ Φασλίγι), Ραχμάνι, Βοϊβόντα, Μπέρισα (78’ Λοσάι), Ντρέσεβιτς, Χαλίμι (84’ Μουσλίγια), Ρασίτσα, Μουρίκι, Καστράτι (46’ Μπιτίτσι).

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον φαν’τ’ Σιπ): Βλαχοδήμος, Μαυροπάνος, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Σιώπης, Μπακασέτας, Τσιμίκας (89’ Κ. Παπαδόπουλος), Δουβίκας (63’ Μάνταλος), Παυλίδης (80’ Φούντας).

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: Ο Παλάσιος και επίσημα στο “τριφύλλι”

Μίκης Θεοδωράκης: Πώς θα γίνει το λαϊκό προσκύνημα και η ταφή του

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Έδεσσα (εικόνες)