Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά η διαδικασία αποχαιρετισμού του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Την Πέμπτη η κηδεία του.

Το λαϊκό προσκύνημα για τον Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, θα ξεκινήσει σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου στις 3 μ.μ. στη Μητρόπολη και θα ολοκληρωθεί (η πρώτη ημέρα) στις 7 το απόγευμα.

Θα συνεχιστεί αύριο Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου (10 π.μ. με 7 μ.μ.) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου (10 π.μ. με 4 μ.μ.).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ, θα ακολουθήσει στις 3 το απόγευμα η τελετή αποχαιρετισμού.

Στη συνέχεια η σορός του Μ. Θεοδωράκη θα μεταφερθεί στο χωριό του, στον Γαλατά Χανίων, όπου την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου σε ώρα που θα προσδιοριστεί, στην εκκλησία του χωριού, θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία.

Ειδήσεις σήμερα:

Φλόριντα: Πεζοναύτης “γάζωσε” μωρό στην αγκαλιά της μάνας του

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Δευτέρα σε 146 σημεία

Καιρός: Βροχές και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα