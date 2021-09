Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Λινού για σχολεία: Ένα τμήμα μεταφέρει τον ιό σε 100 άτομα

Τη διαφωνία της με το 50+1 εξέφρασε η καθηγήτρια μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Δύσκολο» χαρακτήρισε το ξεκίνημα των σχολείων η Αθηνά Λινού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», παρατηρώντας πως «τα παιδιά του Δημοτικού δεν έχουν δυνατότητα εμβολιασμού».

«Έχουμε όλοι χαλαρώσει, ελπίζουμε κι ευχόμαστε όλοι να μην κλείσουν τα σχολεία», σημείωσε η καθηγήτρια, ενώ ερωτηθείσα σχετικά με το αν συμφωνεί με το σχέδιο για το 50+1, ξεκαθάρισε πως δε συμφωνεί «καθόλου».

Η Αθηνά Λινού εξήγησε πως, «οι μαθητές που θα νοσήσουν θα μεταφέρουν τον ιό σε 100-150 άτομα», ξεκινώντας από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον μέχρι και τις επαφές στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Συμβούλεψε δε τους γονείς «να αγοράσουν από σήμερα τις μάσκες και να κάνουν από σήμερα πρόβες, ώστε να συνηθίσουν να τις φορούν».

Τέλος, χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» την προτροπή ορισμένων γιατρών για την αποφυγή εμβολιασμού, μέχρι να γίνουν έρευνες στη χώρα μας. «Από τα παιδιά που θα νοσήσουν, ένα 10% θα νοσήσει σοβαρά και μετά θα έχει σοβαρά υπολείμματα», επεσήμανε καταληκτικά η Αθηνά Λινού.

