Στην Αθήνα οι γερουσιαστές Μέρφι και Όσοφ

Με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό θα έχουν συνάντηση οι δύο Αμερικανοί γερουσιαστές.

Την Ελλάδα επισκέπτονται οι Αμερικανοί γερουσιαστές Κ. Μέρφι και Τζ. Όσοφ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τους δύο γερουσιαστές στις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ μια ώρα νωρίτερα (στις 11:00) οι κ.κ. Μέρφι και Όσοφ θα έχουν συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, υπό το φως της πρόσφατης επίσκεψης του προέδρου της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ (Robert Menendez) στην Αθήνα, καθώς και την προσεχή μετάβαση του υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο.

Επίσης, αναμένεται να γίνει ενδελεχής συζήτηση για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, υπό το φως των πρόσφατων επισκέψεων των εν λόγω δύο γερουσιαστών σε χώρες της περιοχής.

