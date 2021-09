Κοινωνία

Κηφισός: Κυκλοφοριακό χάος μετά από καραμπόλα

Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων στον Κηφισό. Ουρές χιλιομέτρων.

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω καραμπόλας τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε μετά τις 7 το πρωί στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων.

Από την καραμπόλα, που προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, έχουν κλείσει δύο λωρίδες της λεωφόρου με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσχέρεια.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία προκειμένου να απομακρύνουν τα οχήματα και να ανοίξει ο δρόμος.

