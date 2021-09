Κόσμος

Πέθανε ο Γιαν Χέκερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέθανε ο Γιαν Χέκερ μόλις μερικές ημέρες αφού ανέλαβε πρεσβευτής της Γερμανίας στην Κίνα.

Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Κίνα, ο Γιαν Χέκερ, πέθανε μόλις μερικές ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών.

«Με βαθιά θλίψη (...) πληροφορηθήκαμε τον ξαφνικό θάνατο του γερμανού πρεσβευτή στην Κίνα», ανέφερε το γερμανικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του. «Οι σκέψεις μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που είχαν στενή σχέση μαζί του».

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η αιτία του θανάτου του 54χρονου γερμανού διπλωμάτη, μέχρι πρότινος συμβούλου της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος ανέλαβε το πόστο στο Πεκίνο τον Αύγουστο. Ο βοηθός του Φρανκ Ρίκερτ θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντά του.

Γεννημένος στο Κίελο, ο Γιαν Χέκερ σπούδασε νομικά και διετέλεσε εισαγγελέας και δικαστής. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Ήταν λέκτορας πανεπιστημίου προτού κληθεί να γίνει σύμβουλος της κυρίας Μέρκελ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Λινού για σχολεία: Ένα τμήμα μεταφέρει τον ιό σε 100 άτομα

Mad Clip: Live στο Youtube η κηδεία του

Κηφισός: Κυκλοφοριακό χάος μετά από καραμπόλα