Καρδίτσα: και από άλλες πόλεις οι 40.000 εμβολιασμοί στον Παλαμά

Για fake news κάνουν λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας και ντόπιος δημοσιογράφος, δίνοντας τη δική τους εκδοχή για τους «μαϊμού εμβολιασμούς».

«Στο Κέντρο Υγείας Παλαμά και στο νοσοκομείο Καρδίτσας είχε πολλούς εμβολιασμούς λόγω του ότι εκεί γίνονταν εκεί εμβολιασμοί με Pfizer κι έτρεχαν και από άλλες περιοχές να εμβολιαστούν εκεί», εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο εκδότης της εφημερίδας «Αλήθεια της Καρδίτσας».

Ο ίδιος εξήγησε ότι, δημοσίευμα που κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, αναφορικά με τους 40.000 εμβολιασμούς στην κοινότητα των 6.000 κατοίκων, έγινε είτε από άγνοια είτε με στόχο «τα κλικ».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, Αρ. Σπανιάς και επιβεβαίωσε την προσέλευση πολιτών και από άλλες περιοχές ακόμα και πόλεις για τον εμβολιασμό τους στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκαν «μαϊμού εμβολιασμοί» από νοσηλεύτρια που έκανε τις άδειες των μονίμων.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι στο συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας Παλαμάς, οι 40.000 εμβολιασμοί έγιναν πραγματικότητα με πολύ κόπο και ζήτησε «πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

