Ισραήλ: Δραπέτευσαν από φυλακή μέλη ένοπλων οργανώσεων

Έξι Παλαιστίνιοι, μέλη ένοπλων οργανώσεων, δραπέτευσαν από ισραηλινή φυλακή υψίστης ασφαλεας.

Έξι Παλαιστίνιοι απέδρασαν από ισραηλινή φυλακή υψίστης ασφαλείας σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία ενώ μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ μετέδωσαν ότι πρόκειται για μέλη ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πέντε από τους κρατούμενους είναι μέλη του Ισλαμικού Τζιχάντ και ο έκτος πρώην διοικητής ένοπλης οργάνωσης που συνδέεται με το κόμμα Φάταχ.

Και οι έξι κρατούνταν στο ίδιο κελί και έσκαψαν ένα τούνελ για να αποδράσουν από τη φυλακή Γκιμπόα που βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ.

«Στη διάρκεια της νύκτας λάβαμε αρκετές αναφορές για ύποπτες κινήσεις μέσα σε αγρούς αλλά και από τη διοίκηση της φυλακής, η οποία ανακάλυψε πολύ γρήγορα ότι κρατούμενοι έλειπαν από τα κελιά τους και ότι έξι είχαν δραπετεύσει», δήλωσε ο Έλι Λεβί εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ισραήλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Kan.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ αναζητούν τους δραπέτες, οι οποίοι πιστεύεται ότι θα προσπαθήσουν να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας ή θα κατευθυνθούν προς τα σύνορα της χώρας με την Ιορδανία.

Πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας από τους δραπέτες είναι ο Ζακαρία Ζουμπέιντι πρώην διοικητής στην Τζενίν της Ταξιαρχίας των Μαρτύρων του αλ Άκσα, που συνδέεται με τη Φάταχ.

Η Ταξιαρχία αυτή εξαπέλυε αιματηρές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών από το 2000 ως το 2005, στη διάρκεια της δεύτερης παλαιστινιακής Ιντιφάντα.

