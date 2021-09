Οικονομία

Γεωργιάδης για αυξήσεις τιμών: Ψυχραιμία, θα είναι παροδικές

Ψυχραιμία συνέστησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ1, απέναντι στο αναμενόμενο κύμα ανατιμήσεων.

«Θα έρθουν αυξήσεις από τη στιγμή που υπάρχει παγκόσμια αύξηση όλων των τιμών, από τα ναύλα, μέχρι τις πρώτες ύλες. Είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη και ιδιαίτερα οι προηγμένες χώρες, και προφανώς θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι δεν θα είναι διαρκές, θα έχει κάποια παροδικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ομαλοποίηση της αγοράς, μετά τις καραντίνες. Το παρακολουθούμε» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και παρέπεμψε σε ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ και ειδικότερα κάποια μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες και σε κάποια πεδία στα οποία το κράτος μπορεί να δράσει.

«Η κυβέρνηση θα εξετάσει διαφόρων ειδών μέτρα, με προσοχή. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις» επισήμανε και επανέλαβε την έκκληση για ψυχραιμία, ενώ προέτρεψε να μην παρουσιάζεται μια μίζερη εικόνα της οικονομίας. Προανήγγειλε την ανακοίνωση αύριο των αποτελεσμάτων της ΕΛΣΤΑΤ για το β τρίμηνο, τα οποία εκτίμησε πως θα είναι «εξαιρετικά καλά».

«Ο τουρισμός έκανε εκπληκτική εμφάνιση, η πρωτογενής παραγωγή, η μεταποίηση, οι εξαγωγές στο τρίμηνο έκαναν ρεκόρ τον Αύγουστο. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει πολύ καλύτερα» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

