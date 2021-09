Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: η Αστυνομία είναι τμήμα της κοινωνίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λίγες μέρες μετά την ανάληψη της θέσης.

«Η αστυνομία είναι τμήμα της κοινωνίας. Η Ελληνική Αστυνομία έχει κάνει σπουδαία δουλειά», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και υπογράμμισε τη συμβολή «στους ελέγχους για την πανδημία και να υπενθυμίσω σε όλους την αποτελεσματική και αποφασιστική δράση της αστυνομίας πέρυσι το Μάρτιο στον Έβρο».

«Θέλω να είναι απολύτως σαφές ότι, σε οποιαδήποτε επανάληψη τέτοιας απειλής, η ΕΛΑΣ θα είναι εκεί για να προστατέψει τα σύνορα», συμπλήρωσε σχετικά.

Σχετικά με την πολιτική της Αστυνομίας και κληθείς να σχολιάσει για κάποια ακραία περιστατικά, είπε πως «οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται και η ΕΛ.ΑΣ. οφείλει και θα είναι φιλικοί απέναντι στους ανθρώπους και μηδενική ανοχή απέναντι στο έγκλημα».

«Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα συγκέντρωσης και διαδήλωσης, αλλά με ισορροπία», σημείωσε για τις διαδηλώσεις.

Προαναγγέλλοντας τη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων της Αστυνομίας, είπε πως «θα είμαι δίπλα στους αστυνομικούς και θα τους στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις».

«Θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά», τόνισε.

Αναφέρθηκε, τέλος, πως 80 περιπολικά προστέθηκαν στις δυνάμεις της Αμέσου Δράσεως Αττικής το τελευταίο διάστημα και θα προστεθούν κι άλλα, ενώ τόνισε πως θα υπάρξει συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την ψηφιοποίηση υπηρεσιών που κρατούν αστυνομικούς στα γραφεία, ώστε να απελευθερωθούν και να υπηρετούν εκεί που ανήκουν.

