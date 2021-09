Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης - Αποκλειστικό “Το Πρωινό”: Νέο κόλλημα με την κηδεία του (βίντεο)

"Το Πρωινό" μετέδωσε αποκλειστικά πλάνα από το Α’ Νεκροταφείο, όπου φυλάσσεται όλη την ημέρα η σορός του Μίκη Θεοδωράκη και αποικάλυψε πως υπάρχει νέο "κόλλημα" με την κηδεία του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Τι ανέφερε στην εκπομπή ο δικηγόρος της κόρης του Μίκη, Α. Κούγιας, για τη διαμάχη ανάμεσα σε δυο γραφεία τελετών για την κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη;

Το λαϊκό προσκύνημα για τον Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, θα ξεκινήσει σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου στις 3 μ.μ. στη Μητρόπολη και θα ολοκληρωθεί (η πρώτη ημέρα) στις 7 το απόγευμα.

Θα συνεχιστεί αύριο Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου (10 π.μ. με 7 μ.μ.) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου (10 π.μ. με 4 μ.μ.).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ, θα ακολουθήσει στις 3 το απόγευμα η τελετή αποχαιρετισμού.

Στη συνέχεια η σορός του Μ. Θεοδωράκη θα μεταφερθεί στο χωριό του, στον Γαλατά Χανίων, όπου την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου σε ώρα που θα προσδιοριστεί, στην εκκλησία του χωριού, θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία.





