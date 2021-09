Οικονομία

Δωδεκάνησα: Αφιερώματα στο βρετανικό Τύπο

Για τους ελληνικούς προορισμούς των Δωδεκανήσων γράφουν κορυφαία βρετανικά έντυπα.

Σημαντικό μερίδιο διεκδικούν τα Δωδεκάνησα στις αναζητήσεις Βρετανών ταξιδιωτών που εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για ελληνικούς προορισμούς σε περιόδους εκτός αιχμής. Τη Ρόδο, την Κω και την Αστυπάλαια προτείνει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail ως κορυφαίες επιλογές στον κόσμο για διακοπές, σε ειδικό αφιέρωμα της δημοφιλούς ιστοσελίδας της στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος προβολής του γραφείου ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας.

Το άρθρο, που αναφέρεται επιπροσθέτως στη Νίσυρο, την Τήλο και τη Χάλκη, έχει προκαλέσει αίσθηση σε Βρετανούς ταξιδιώτες που το ενδιαφέρον τους για τα ελληνικά νησιά φαίνεται να παραμένει έντονο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ξεχωριστή θέση στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς έχει η Αστυπάλαια που διακρίνεται ως το νησί του μέλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο διάστημα η Αστυπάλαια διακρίνεται και από τον έγκριτο ιστότοπο του βρετανικού ταξιδιωτικού περιοδικού National Geographic ως ένας από τους πληρέστερους και μη συμβατικούς προορισμούς των Δωδεκανήσων στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του γραφείου ΕΟΤ.

