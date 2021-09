Κοινωνία

Μαχητικά Rafale στον ουρανό της Αθήνας

Με μία διαφορετική πτήση και το σχηματισμό της ελληνικής σημαίας θα αποχωρίσουν από την Ελλάδα τα γαλλικά μαχητικά.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) ενημερώνει ότι, από τις 10:45 έως και τις 11:00, σήμερα, θα πραγματοποιηθεί διέλευση μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του λεκανοπεδίου Αττικής. Η διέλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Athens Flying Week 2021.

Ειδικότερα, δύο γαλλικά μαχητικά Rafale και το ακροβατικό σμήνος της γαλλικής Αεροπορίας «Patrouille de France» θα πετάξουν πάνω από την Αθήνα, για να αποχαιρετήσουν την Ελλάδα μετά τη συμμετοχή τους στην Athens Flying Week, η οποία διεξήχθη στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Τανάγρα το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, τα γαλλικά αεροσκάφη θα σχηματίσουν στον ουρανό τα χρώματα της Ελλάδας πάνω από την Ακρόπολη.

