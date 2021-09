Life

Mad Clip - “Το Πρωινό”: Φίλος του απαντά στα πικρόχολα σχόλια για τον θάνατο του τράπερ (βίντεο)

Στενός φίλος του Mad Clip, Mike μιλά για πρώτη φορά ζωντανά στο στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Ο ίδιος τόνισε πως οι γονείς του τράπερ βρίσκονται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ παράλληλα ξέσπασε εναντίον των αρνητικών σχολίων και υποστήριξε πως ο Mad Clip δεν έπινε αλκοόλ και δεν έκανε ναρκωτικά.

«Οι γονείς είναι χάλια, είναι λογικό. Ο λόγος που έχω βγει είναι για κάποια άρθρα που διαβάζουμε. Που χωρίς να ξέρουν τι έχει συμβεί γράφουν ότι ήταν μαστουρωμένος, πήγαινε με 200 και καλά να πάθει. Ο Πητ ούτε τσιγάρο δεν κάπνιζε, ούτε με 200 πήγαινε… Ποιος δεν έχει δώσει παραπάνω γκάζι το βράδυ στην παραλιακή; Δεν το επικροτώ, απλά διαβάζω αισχρά σχόλια για τον φίλο μου. Χάθηκε ένα νέο παιδί. Έχω διαβάσει τόσα κακά σχόλια που δεν ισχύουν. Με έχει πειράξει το “καλά να πάθει”. Ούτε βιαστής, ούτε κλέφτης ήταν. Τα λεφτά του τα έβγαλε μόνος του. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Για αυτό τον λόγο βγήκα. Για τη μνήμη του αδερφού μου. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί.

Δεν έπαιρνε ναρκωτικά ο Πητ, δεν έπινε αλκοόλ. Πάντα πρόσεχε στον δρόμο. Ποτέ δεν οδηγούσε μεθυσμένος. Μπορεί να πάτησε δυο τρεις φορές παραπάνω το γκάζι. Δεν έκανε κόντρα. Αν ισχύει αυτό που ακούμε όλοι, σε εκείνο το σημείο είχε κάποια νερά από τα ποτιστήρια του δήμου. Πάτησε πάνω στα νερά και έχασε τον έλεγχο. Ήμασταν φίλοι από το 1999. Δε θα το πω επειδή ήταν αδερφός μου, κολλητός μου. Αλλά ήταν πραγματικά το καλύτερο παιδί. Για αυτό θρηνεί όλος ο κόσμος, εκτός από 10-15 άνθρωποι. Ήταν μια κατηγορία μόνος του ο Πητ και το ξέρει όλος ο κόσμος. Δε θέλω να μιλήσω για τους γονείς του. Οι γονείς του είναι χάλια όπως κάθε γονιός. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος, όχι ένας αλήτης. Ήταν το καλύτερο παιδί» είπε, μεταξύ άλλων, ο κολλητός του Mad Clip.

Δείτε όσα είπε ο φίλος του στο "Πρωινό"

Σήμερα συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα συνοδεύσουν τον Mad Clip στην τελευταία του κατοικία.

Η κηδεία θα γίνει στις 16:30 στο Κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Ο 34χρονος trapper σκοτώθηκε σε τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως με απόφαση του ιερού ναού η κηδεία θα μεταδοθεί ζωντανά στο Youtube για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όσοι δεν καταφέρουν να παραστούν.

