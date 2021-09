Κοινωνία

Λιμάνια: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Μικροπροβλήματα σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Μικροπροβλήματα έχουν προκληθεί σε κάποια ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΜΥ φθάνουν κατά τόπους τα 8 και από τη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά τα 9 μποφόρ.

Κλειστή παραμένει η γραμμή Αγ. Μαρίνα-Νέα Στύρα, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί από τη Ραφήνα, το δρομολόγιο του ταχύπλοου καταμαράν «flying cat 3» για Τήνο, Μύκονο, Νάξο. Επίσης δεν θα πραγματοποιηθεί από το λιμάνι του Πειραιά το δρομολόγιο του καταμαράν SANTORINI PALACE για Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Θήρα, Ηράκλειο.

