Διδασκάλου για την περιπέτεια της υγείας της: Τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά στο "Πρωινό" για το πρόβλημα που αντιμετώπισε, τις ανατροπές στον γ' κύκλο των "Άγριων Μελισσών" και εξηγεί γιατί δεν απαντά στην ερώτηση αν έχει εμβολιαστεί για τον κορονοϊό.

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά την περιπέτεια με την υγεία της έδωσε η Κατερίνα Διδασκάλου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά στον Θάνο Βάγιο μεταξύ άλλων για το πρόβλημα που αντιμετώπισε, τις ανατροπές στον γ' κύκλο των "Άγριων Μελισσών" και εξηγεί γιατί δεν απαντά στην ερώτηση αν έχει εμβολιαστεί για τον κορονοϊό.

«Για να φτάσω εγώ να ακυρώσω παραστάσεις θα πει ότι ήταν σοβαρά τα πράγματα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ αυτόν τον εξαιρετικό επιστήμονα από τη Βέροια που για την ώρα δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Ευχαριστώ από καρδιάς γιατί λέγοντας εκείνη τη μέρα που με εξέτασε κλινικά μετά τους εργαστηριακούς ελέγχους, η υψηλή κλινική υποψία για Covid ήταν το μόνο που με συγκράτησε, διότι είχα για πέμπτη μέρα 39,5 πυρετό κι εγώ επέμενα να κάνω ταξίδια και παραστάσεις. Φταίω, πρέπει να σεβόμαστε τη φύση και πρέπει να σεβόμαστε την υγεία που είναι το υπέρτατο αγαθό και να την προστατεύουμε».

Όταν ρωτήθηκε για τον εμβολιασμό για τον COVID-19, η Κατερίνα Διδασκάλου δήλωσε τα εξής:

«Δεν θέλω να απαντήσω αν έχω εμβολιαστεί γιατί δεν θέλω να πολωθεί καθόλου ο κόσμος. Όταν σεβόμαστε την υγεία του διπλανού μας και προσέχουμε τον εαυτό μας είναι μεγάλη υπόθεση. Ένας λόγος που σταμάτησα και την περιοδεία ήταν αυτός. Η προστασία των υπολοίπων, εκτός από τη δική μου υγεία».

