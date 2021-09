Πολιτισμός

Πέθανε ο Βασίλης Κουρτάκης

Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Κουρτάκης, κορυφαία προσωπικότητα του ελληνικού κρασιού.

«Έφυγε» από τη ζωή ο Βασίλης Κουρτάκης, «κορυφαία και πολυσχιδής προσωπικότητα του Ελληνικού Κρασιού», όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.).

Ο κ. Κουρτάκης διετέλεσε πρόεδρος του Σ.Ε.Ο. για δώδεκα χρόνια, ενώ συμμετείχε στο ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.).

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο Σ.Ε.Ο. ο κ. Κουρτάκης «συνέβαλε καθοριστικά να ανοίξει ο δρόμος του εμφιαλωμένου κρασιού στην Ελλάδα την δεκαετία του '60». Και τονίζει: «Η συνεχής παρακολούθηση εκ μέρους του των τεκταινόμενων στο ευρωπαϊκό οινικό γίγνεσθαι τον οδήγησε να συμβάλει αποφασιστικά στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχειρήσεων του Κρασιού (C.E.E.V.), οργάνωσης με μεγάλο κύρος και, ως εκ τούτου, βασικού συνομιλητή των θεσμών της Ε.Ε. Διετέλεσε μάλιστα πρόεδρος της C.E.E.V. επί οκτώ έτη, πριν ανακηρυχθεί σε επίτιμο πρόεδρο της».

