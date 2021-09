Πολιτική

Στυλιανίδης: έχω πλήρη συναίσθηση των προκλήσεων

Η πρώτη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά την ανακοίνωση της υπουργοποιήσής του.

Αποδέχτηκα τη θέση του υπουργού στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με πλήρη συναίσθηση των προκλήσεων και προσδοκιών, τόνισε σε δήλωσή του ο Χρήστος Στυλιανίδης μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβει το νεοσύστατο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμητική πρόταση να αναλάβω Υπουργός στο νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την αποδέχτηκα με πλήρη συναίσθηση των προκλήσεων και προσδοκιών. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μας έχουν ξεπεράσει και πρέπει να επιταχύνουμε τις μεγάλες αλλαγές χωρίς καθυστέρηση. Η πρόληψη και η ετοιμότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε: «Η ανάθεση της θέσης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί προσωπική τιμή και συλλογικό στοίχημα. Γιατί έχουμε μπροστά μας την ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Με έμφαση στην πληρέστερη προετοιμασία και στόχο τη μεγαλύτερη πρόληψη για την αντιμετώπιση των φαινομένων στις δύσκολες συνθήκες του καιρού μας. Μια πρόκληση στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό για την τιμή και την εμπιστοσύνη».

Αντιδράσεις κομμάτων για την υπουργοποίηση Στυλιανίδη

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Ο κ. Μητσοτάκης αρχικά με τον ανασχηματισμό παρωδία επιβεβαίωσε την παταγώδη αποτυχία του και την προσπάθεια διεμβολισμού των πολιτικών του αντιπάλων αντί για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, επιχειρώντας να υφαρπάξει έναν σύμβουλο του κ. Τσίπρα και πρώην στέλεχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σήμερα με τη «μεταγραφή από την Κύπρο» του κ. Στυλιανίδη και η άρον-άρον πολιτογράφησή του για να γίνει υπουργός στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη φρόντισε να επιβεβαιώσει και την πρωτοφανή ένδεια στελεχών της ΝΔ».

Το Κίνημα Αλλαγής σημειώνει σε σχόλιο του, «Απόλυτη ένδεια στελεχών στην Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης καταφεύγει τώρα σε μεταγραφές πολιτικών της δεξιάς (στελεχών της ΔΗΣΥ) από την Κύπρο. Κρατάμε «μικρό καλάθι» για το αποτέλεσμα, μια και η αποτυχημένη πολιτική της ΝΔ στο σύστημα πολιτικής προστασίας -που κατευθύνεται από την Μαξίμου Α.Ε.- παραμένει».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «Υπουργός στο νεοσύστατο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης, στον οποίο θα αποδοθεί τιμητική πολιτογράφηση γι’ αυτόν τον σκοπό. Ο πρωθυπουργός αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν θεωρεί κανέναν από την παράταξη του ικανό για να κυβερνήσει. Επιστρατεύοντας για άλλη μία φορά έναν «εκσυγχρονιστή», υπέρμαχο του εθνοκτόνου σχεδίου Ανάν. Ο οποίος μάλιστα – πρωτοφανώς – θα ορκιστεί αρκετές ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση, διότι δεν είχε ενδιαφερθεί στο παρελθόν να πολιτογραφηθεί Έλληνας, παρότι Έλλην της Κύπρου και απόφοιτος ελληνικού πανεπιστημίου. Απορούμε με τι «θράσος» ο πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές θα ζητήσει ψήφο για τη Νέα Δημοκρατία, όταν ο ίδιος θεωρεί πως στο κόμμα του δεν υπάρχει ούτε ένας ικανός, ούτε ένας “άριστος”».

«Μετά την αποτυχία υπουργοποίησης σε συνεννόηση με το μνημονιακό τόξο, ο κ. Μητσοτάκης προσέτρεξε απευθείας στην πηγή της ευρωγραφειοκρατίας επειδή προφανώς έχει στερέψει από εσωκομματικές εφεδρείες. Όπως και να ‘χει, Μητσοτάκης Α.Ε. «με ανθρώπινο πρόσωπο» δεν μπορεί να υπάρξει», αναφέρει το ΜέΡΑ25.

