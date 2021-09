Πολιτική

Ευάγγελος Τουρνάς: Ποιος είναι ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

Το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και η πρώτη του δήλωση.

«Η ανάθεση της θέσης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί προσωπική τιμή και συλλογικό στοίχημα. Γιατί έχουμε μπροστά μας την ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Με έμφαση στην πληρέστερη προετοιμασία και στόχο τη μεγαλύτερη πρόληψη για την αντιμετώπιση των φαινομένων στις δύσκολες συνθήκες του καιρού μας. Μια πρόκληση στην οποία κανείς δεν περισσεύει. Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό για την τιμή και την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Ευάγγελος Τουρνάς, λίγο μετά την ανακοίνωση για την ανάληψη της θέσης του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας.

Ποιος είναι ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς

Ο Πτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας από 7 Μαρτίου 2013 έως 27 Φεβρουαρίου 2015. Γεννήθηκε στα Χανιά. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1976 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1980.

Είναι απόφοιτος του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΚΕΑΤ/ΣΗΠ), της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΣΠΑ/Κ), της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (ΣΠΑ/Α) και του Air Command and Staff College των ΗΠΑ.

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης, με αεροσκάφη: Τ-41D, T-37B/C, T-2E, T-33A/B, F-5Α/Β, Mirage F-1CG και Mirage 2000.

Από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2015 ήταν Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ενώ από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013 ήταν Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας και Διοικητής του CAOC 7

Νωρίτερα ήταν:

Νοέμβριος 2011 – Ιούλιος 2012: Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Μάρτιος 2011 – Νοέμβριος 2011: Διευθυντής Κλάδου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Α’ ΚΛ)

Απρίλιος 2010 – Μάρτιος 2011: Διευθυντής Κλάδου Πολιτικής και Σχεδίασης του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Δ’ ΚΛ)

Απρίλιος 2008 – Απρίλιος 2010: Διευθυντής Διεύθυνσης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Α’ ΚΛ/ΔΑΕΡ)

Μάρτιος 2007 – Απρίλιος 2008: Διοικητής Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ)

Σεπτέμβριος 2005 – Μάρτιος 2007: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης και Προγραμματισμού του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Δ2)

Αύγουστος 2002 – Σεπτέμβριος 2005: Αεροπορικός Ακόλουθος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ο.Δ. Γερμανίας

Μάρτιος 2001 – Αύγουστος 2002: Διευθυντής Επιχειρήσεων –Εκπαίδευσης (ΔΕΕ) της 114ΠΜ

Ιούνιος 1998 – Μάρτιος 2001: Διευθυντής Εκπαίδευσης της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ)

Ιούνιος 1993 – Ιούνιος 1997: Διοικητής της 114ΠΜ/332Μ

Απρίλιος 1991 – Ιούνιος 1993: Αξιωματικός Επιχειρήσεων του Σμήνους Μετεκπαίδευσης της 114ΠΜ (114 ΠΜ/ΣΜΕΤ)

Ιούλιος 1989 – Απρίλιος 1991: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 114ΠΜ/332Μ

Απρίλιος 1988 – Ιούλιος 1989: 114ΠΜ/331Μ σε αεροσκάφη Mirage 2000

Σεπτέμβριος 1981 – Απρίλιος 1988: 114ΠΜ/334M σε αεροσκάφη Mirage F-1CG

Ιούνιος 1980 – Σεπτέμβριος 1981: 111ΠΜ/341M σε αεροσκάφη F-5Α/B

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Πολεμική Αεροπορία με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού στις 27/05/1980 και ακολούθησαν οι βαθμοί: Υποσμηναγός: 07/06/1983, Σμηναγός: 30/06/1986, Επισμηναγός: 30/06/1991, Αντισμήναρχος: 05/07/1995, Σμήναρχος: 26/03/2002, Ταξίαρχος: 03/03/2008, Υποπτέραρχος: 02/03/2010, Αντιπτέραρχος: 03/11/2011 και Πτέραρχος: 27/02/2015.

