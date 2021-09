Κοινωνία

Μαχητικά Rafale σχημάτισαν την ελληνική σημαία πάνω από την Ακρόπολη (εικόνες)

Πάνω από την Ακρόπολη πέταξαν τα γαλλικά μαχητικά Rafale σχηματίζοντας την ελληνική σημαία.

Έναν ξεχωριστό τρόπο για να πουν «αντίο» στη χώρα μας επέλεξαν οι πιλότοι των δύο γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale και του ακροβατικού σμήνους «Patrouille de France», που συμμετείχαν στην Athens Flying Week στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Λίγο λεπτά μετά τις 11:00, τα δύο Rafale και οι «Patrouille de France» σχημάτισαν τα χρώματα της Ελλάδας στον ουρανό, πάνω από την Ακρόπολη, αποχαιρετώντας για το ταξίδι της επιστροφής στη Γαλλία.

