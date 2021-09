Αθλητικά

Ζαν –Πιερ Άνταμς: Πέθανε μετά από 39 χρόνια σε κώμα

Ο κορυφαίος κεντρικός αμυντικός κατέληξε, αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε κώμα.

Ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς του γαλλικού ποδοσφαίρου, έχασε την μάχη με τον θάνατο. Ο Ζαν Πιέρ Ανταμς, απεβίωσε σήμερα (06/09) σε ηλικία 73 ετών, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης Νιμ και αφού παρέμεινε σε βαθύ κώμα για 39 (!) χρόνια.

Ο εκλιπών, βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση από τις 17 Μαρτίου 1982 και μετά από ένα λάθος στην αναισθησία που του έγινε εκείνη την εποχή, κατά την διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, σε νοσοκομείο της Λιόν, για αποκατάσταση ρήξης χιαστών συνδέσμων.

Dans le coma depuis 1982, l'ancien defenseur international francais Jean-Pierre Adams (73 ans) est decede ce lundi. https://t.co/c2BdZGXgf6 pic.twitter.com/PIe1tSiMiW — L'EQUIPE (@lequipe) September 6, 2021

Ο Ανταμς υπήρξε 22 φορές διεθνής με τους «πετεινούς» στο χρονικό διάστημα από το 1972 μέχρι το 1976 και αγωνίσθηκε στην Νιμ, στην Νις και στην Παρί Σεν Ζερμέν. Μαζί με τον Μάριους Τρεζόρ, αποτέλεσαν ένα αξεπέραστο αμυντικό δίδυμο, που είχε το προσωνύμιο η «μαύρη φρουρά».

