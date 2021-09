Life

Πατούλη στο “Το Πρωινό”: Το διαζύγιο και η ανατροπή στα 50 (βίντεο)

"Χείμαρρος" η Μαρίνα Πατούλη στην εκπομπή το "Πρωινό". Όσα είπε για τον Γιώργο Πατούλη.

Ποδαρικό στην πρεμιέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" έκανε η Μαρίνα Πατούλη, η οποία μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Πατούλη.

«Δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτή την ανατροπή και γι’ αυτό είχα κάνει πίσω σε προσωπικές μου φιλοδοξίες. Είχα επικεντρωθεί στο παιδί. Σε κάθε γάμο υπάρχουν ιδιαιτερότητες, εγώ επέλεξα να στηρίξω αυτές τις ιδιαιτερότητες και να κάνω κάποιους συμβιβασμούς. Ο τέλειος γάμος δεν υπάρχει. Έκανα, όμως, μια επένδυση ζωής στον Γιώργο. Όταν στα 50 σου ανατρέπεται η ζωή σου… αυτό είναι πολύ οδυνηρό», είπε αρχικά η Μαρίνα Πατούλη, η οποία έμεινε έκπληκτη με όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο Γιώργος Πατούλης.

«Έχει με το παιδί καθημερινή επαφή;», αναρωτήθηκε η Μαρίνα Πατούλη όταν είδε το απόσπασμα με τα όσα είχε δηλώσει νωρίτερα σε εκπομπή ο Γιώργος Πατούλης και συνέχισε: «Βασικά, δεν ξέρουμε ακόμα πού μένει. Από κάποιο εξώδικο που μου είχε έρθει, είχε δηλώσει στη Νέα Σμύρνη. Ακόμα δεν ξέρω. Αυτό με εξέπληξε».

«Τον Ιούλιο συναποφασίσαμε να κάνουμε μια αναστολή της διαδικασίας του διαζυγίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τους βηματισμούς μας και εκ νέου να συναποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να είμαστε και στο παιδί σωστά. Παγώσαμε το διαζύγιο.

Μου προκάλεσε έκπληξη ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε συναποφασίσει κάποια πράγματα, πώς βγαίνει και ανακοινώνει ότι έχουμε χωρίσει. Επίσης, είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα κάνουμε δηλώσεις προσωπικού επιπέδου πριν κάνουμε μια εκ νέου συμφωνία μεταξύ μας. Και σήμερα βλέπω αυτές τις δηλώσεις. Ήταν μια αρκετά δυσάρεστη έκπληξη για άλλη μια φορά.

Αν δεν μπορέσω να χτίσω αυτή την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας είμαι αποφασισμένη να πάω σε αντιδικία», ξεκαθάρισε η Μαρίνα Πατούλη.

«Να είναι καλά, να πραγματοποιήσει τους στόχους του, δεν πρέπει όμως να ξεχνά πώς ξεκίνησε και ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα του. Τους ανθρώπους που αγαπήσαμε και μας στάθηκαν, δεν πρέπει ποτέ να είμαστε αγνώμονες και αδιάφοροι, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα», είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Πατούλη.

