Συνάντηση Δένδια με Μέρφι και Όσοφ - Τι συζήτησαν

Συνάντηση με τους Αμερικανούς γερουσιαστές Κρις Μέρφι και Τζον Όσοφ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Δένδιας στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενδυνάμωση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, υπό το φως της πρόσφατης επίσκεψης του προέδρου της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, καθώς και η προσεχής μετάβαση του υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Έγινε ακόμη ενδελεχής συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τα Δυτικά Βαλκάνια.

