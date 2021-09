Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Νέα προσωρινή διαταγή για το γραφείο τελετών

Αύριο το πρωί η απόφαση του Πρωτοδικείου για τα ζητήματα κηδείας και ταφής του Μίκη Θεοδωράκη. Νέα προσωρινή εντολή ως προς το γραφείο τελετών που θα αναλάβει τις διαδικασίες. Οι προετοιμασίες στα Χανιά για την ταφή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.

Θέμα με την επιλογή του γραφείου τελετών που θα αναλάβει την διαδικασία της κηδείας και ενταφιασμού του Μίκη Θεοδωράκη, ανέκυψε κατά την συζήτηση ενώπιον του Πρωτοδικείου σχετικά με την εφαρμογή της επιθυμίας του μουσικοσυνθέτη για τον τόπο ταφής του. Για το ζήτημα εκδόθηκε προσωρινή εντολή του δικαστηρίου, η οποία δεν επηρεάζει την προγραμματισμένη διαδικασία για το λαϊκό προσκύνημα της σορού του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.

Το δικαστήριο δίνει εντολή στην πλευρά των εκτελεστών της επιθυμίας του μουσικοσυνθέτη να επιλέξει το γραφείο, ενώ ανακοίνωσε πως θα αποφανθεί συνολικά για το θέμα, αύριο στις 8 το πρωί.

Ενώ όλες οι πλευρές συμφώνησαν να είναι στην Κρήτη η γη που θα δεχθεί τον εκλιπόντα, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην συζήτηση στο Πρωτοδικείο ανέκυψε νέο θέμα με την επιλογή του γραφείου τελετών που θα αναλάβει την διαδικασία.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα της σορού του μεγάλου μουσικοσυνθέτη στην μητρόπολη Αθηνών, στο Πρωτοδικείο (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων), συζητήθηκε η αίτηση συνεργατών του μουσικοσυνθέτη για την εφαρμογή της επιθυμίας του να ταφεί στον Γαλατά Χανίων, με τις δύο πλευρές, δηλαδή τον εκτελεστή της τελευταίας βούλησης του εκλιπόντος, Γιώργου Αγοραστάκη και τους συγγενείς του, Μυρτώ, Μαργαρίτα και Γιώργο, να εκφράζουν την κοινή τους θέληση να ακολουθηθεί η τελευταία επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη ως προς τον ενταφιασμό του και τον τόπο αυτού.

Ωστόσο, ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε νέα εμπλοκή, καθώς η πλευρά της κόρης του, Μαργαρίτας Θεοδωράκη, υποστήριξε μεν ότι «κάνει σεβαστή την τελευταία βούληση του πατέρα της» ως προς τον τόπο ταφής, αλλά εξαιρεί από την συναίνεση της την ανάθεση της κηδείας σε γραφείο τελετών. Η πλευρά της κ. Θεοδωράκη δήλωσε ότι πρέπει να παραμείνει η εντολή στο γραφείο που ήδη έχει επιληφθεί των διαδικασιών και όχι εκείνο που σύμφωνα με την άλλη πλευρά είχε επιλέξει ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Αγοραστάκη, δήλωσε ότι παραιτείται του αιτήματος για το συγκεκριμένο γραφείο τελετών: «Παραιτείται ως προς την επιλογή γραφείου τελετών με τη δήλωση ότι διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του γραφείου σύμφωνα με τη ρητή δέσμευση του εκλιπόντος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορος, τονίζοντας πως δεν είναι απλά ένας νεκρός, αλλά μία «μια κορυφαία προσωπικότητα γνωστή σε όλο τον πλανήτη».

Παρέμβαση στο δικαστήριο έκανε και το γραφείο τελετών που ήδη έχει εντολή για τις διαδικασίες κηδείας και ταφής, το οποίο εξουσιοδοτήθηκε από την Μαργαρίτα Θεοδωράκη, αναφέροντας πως ο νόμος δεν δίνει το δικαίωμα στους εκτελεστές της βούλησης του εκλιπόντος να καθορίσουν γραφείο τελετών. Ανέφεραν επίσης, πως το φέρετρο έχει παραγγελθεί και κατασκευαστεί από εξαμήνου, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει μία δαπάνη.

Κόσμος συγκεντρώνεται έξω από τη Μητρόπολη για να αποχαιρετήσει τον Μίκη Θεοδωράκη

Το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών είναι έτοιμο από το πρωί να υποδεχθεί τη σορό του Μίκη Θεοδωράκη.

Από νωρίς σήμερα, απλός κόσμος, Έλληνες και ξένοι διαφόρων ηλικιών, συγκεντρώνεται γύρω από τη Μητρόπολη περιμένοντας να αποτίσει φόρο τιμής στον μεγάλο συνθέτη και μαχητή των λαϊκών αγώνων, του οποίου η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 3 το μεσημέρι

Πότε μόνοι, πότε σε πηγαδάκια, οι μεγαλύτεροι συγκεντρώνονται να μοιραστούν με συγκίνηση μια ανάμνηση, ένα επεισόδιο ζωής , από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της Ελλάδας στα οποία άφησε ανεξίτηλο στίγμα πότε σαν μουσικός πότε σαν πολιτικός ο Μίκης Θεοδωράκης.

Χανιά: Προετοιμασίες για την ταφή του Μίκη Θεοδωράκη

Ο Μίκης Θεοδωράκης θα ταφεί την Πέμπτη στο κοιμητήριο του Γαλατά, όπου βρίσκεται ο τάφος του πατέρα του και του αδελφού του. Η σορός του αναμένεται το πρωί της Πέμπτης με το πλοίο της γραμμής.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για τη διαδικασία ταφής, «η Κρήτη και τα Χανιά ετοιμάζονται να "υποδεχθούν" τη σορό του Μίκη Θεοδωράκη. Ενός μοναδικού Έλληνα που μας έδωσε τον ορισμό της στρατευμένης τέχνης. Για τα Χανιά αποτελεί μεγάλη τιμή η επιλογή να ταφεί εδώ».

Στην είσοδο του πατρικού σπιτιού της οικογένειας Θεοδωράκη στον Γαλατά, πολίτες αφήνουν λουλούδια και ιδιόχειρα σημειώματα, ενώ στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο παλιό λιμάνι των Χανίων, προσέρχονται, από το πρωί της Παρασκευής, πολίτες και υπογράφουν στο βιβλίο συλλυπητηρίων που «άνοιξε» ο δήμος Χανίων.

Στην είσοδο του Θεάτρου έχουν τοποθετηθεί πένθιμες κορδέλες, ενώ η μουσική και τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη ακούγονται από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις του δήμου σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Τον δικό της αποχαιρετισμό στον Μίκη Θεοδωράκη απευθύνει η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων. «Ο Μίκης θα παραμείνει εδώ και παντού: Σαν φωτιά στα συνθήματα μας, σαν υπόσχεση μη υποταγής. Σαν αέρας ορμητικός που μας σπρώχνει προς την έφοδο στον ουρανό για να αλλάξει αυτός ο κόσμος, γιατί χρειάζεται να αλλάξει» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η σχετική ανακοίνωση.

