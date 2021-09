Πολιτική

Μητσοτάκης σε Αμερικανούς γερουσιαστές: Οσοι εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν να μείνουν κοντά στις εστίες τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή και Αφγανιστάν στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυρ. Μητσοτάκη με τους Αμερικάνους Γερουσιαστές Κρ. Μέρφι και Τζ. Όσοφ

Περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, αλλά και την κατάσταση το Αφγανιστάν τέθηκαν επί τάπητος κατά τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Αμερικάνους Γερουσιαστές, Κρίς Μέρφι (Chris Murphy) και Τζον Όσοφ (Jon Ossoff).

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, κατά τη συνάντηση υπήρξε κοινή διαπίστωση για το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων Αθήνας - Ουάσιγκτον, ενώ διερευνήθηκαν περαιτέρω δυνατότητες για την επέκταση και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε τομείς όπως η αμυντική συνεργασία, οι επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές και η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Επίσης, συζητήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση στο κράτος και στην οικονομία.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέλυσε στους συνομιλητές του τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και μέσω της συνεργασίας με κοινούς εταίρους, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη όσοι εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν να μείνουν όσο το δυνατόν εγγύτερα στις εστίες τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, στη συνάντηση, για την πορεία του Νομοσχεδίου για την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας στο αμερικανικό Κογκρέσο, νομοσχέδιο το οποίο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ελληνοαμερικανική συνεργασία. Εξετάστηκε ακόμη η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, οι συζητήσεις για την ανανέωση της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, η Διευθύντρια Διπλωματικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο Επικεφαλής Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Επιπλέον, στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός είχε τον ακόλουθο διάλογο με τον κ. Μέρφι και τον κ. Όσοφ:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι μεγάλη μου χαρά που είστε εδώ. Πιστεύω πως αυτή η σχέση γίνεται όλο και πιο δυνατή σε όλα τα μέτωπα: στην ασφάλεια, την άμυνα, τη γεωπολιτική, την ενέργεια, την οικονομία. Προσβλέπω στη συζήτησή μας για το πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που είστε εδώ.

Κρις Μέρφι: Κύριε Πρωθυπουργέ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη φιλοξενία σας. Αυτό είναι το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, μολονότι εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζω τις διμερείς σχέσεις των χωρών μας. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ με τον Γερουσιαστή Όσοφ, η οικογένεια του οποίου έχει ιστορικούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα. Ήρθαμε στην Αθήνα από τον Κόλπο της Σούδας, όπου περάσαμε μέρος της χθεσινής ημέρας και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε από κοντά την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτησή μας, ως προς τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αλλά και το πώς θα ενισχυθεί περαιτέρω η οικονομική μας σχέση.

Μας προκαλεί ιδιαίτερη χαρά η ανάκαμψη (comeback) της χώρας σας υπό την ηγεσία σας. Γνωρίζουμε πως σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και να διαμορφώσουν εταιρικές σχέσεις εδώ. Προσβλέπουμε λοιπόν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Τζον Όσοφ: Ήθελα κι εγώ από την πλευρά μου να σημειώσω, κ. Πρωθυπουργέ, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα να βρίσκομαι εδώ. O παππούς μου πολέμησε στη Μάχη της Κρήτης με το Εκστρατευτικό Σώμα των Αυστραλών και Νεοζηλανδών (ANZAC), ήταν αιχμάλωτος πολέμου, στη συνέχεια πολέμησε με την ελληνική αντίσταση και αργότερα επέστρεψε στην Αθήνα ως διπλωμάτης της Αυστραλίας.

Η μητέρα μου λοιπόν πήγε στο γυμνάσιο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία για μένα αυτή η επίσκεψη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πραγματικά συναρπαστική ιστορία. Χαίρομαι που είχατε την ευκαιρία να επισκεφτείτε το νησί από όπου κατάγομαι. Όπως πιθανόν σας είπε και ο Πρέσβης (Τζ. Πάιατ), το οικογενειακό μας σπίτι βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον Κόλπο της Σούδας. Μπορείς να δεις τις εγκαταστάσεις και κάθε φορά που έρχεται ένα μεγάλο πλοίο είναι ορατό από το σπίτι. Αλλά αυτή είναι μία μόνο παράμετρος της σχέσης μας, η οποία γίνεται πραγματικά όλο και πιο δυνατή μέρα με την ημέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είστε εδώ.