Μίκης Θεοδωράκης - Λαϊκό προσκύνημα: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη (εικόνες)

Πολίτες κάθε ηλικίας προσέρχονται στη Μητρόπολη για να απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη.

Σε λαϊκό προσκύνημα εκτίθεται από το μεσημέρι, στη Μητρόπολη Αθηνών, η σορός του Μίκη Θεοδωράκη.

Εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας προσέρχονται στη Μητρόπολη για να απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» στον οικουμενικό Έλληνα.

Σήμερα, Δευτέρα, όσοι επιθυμούν θα μπορούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη μέχρι τις 7 το απόγευμα. Την Τρίτη το λαϊκό προσκύνημα θα πραγματοποιηθεί από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ. και την Τετάρτη από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ..

Σημειώνεται ότι έντονη είναι παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή για την τήρηση των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ, στις 3 το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η τελετή αποχαιρετισμού και στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στο χωριό του, στον Γαλατά Χανίων. Εκεί, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου σε ώρα που θα προσδιοριστεί, θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο του χωριού, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία.

