Υγεία - Περιβάλλον

Εικονικοί εμβολιασμοί - Καρδίτσα: Διευκρινίσεις από τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ

Ανακοίνωση για τους εικονικούς εμβολιασμούς στο ΚΥ Παλαμά εξέδωσε ο Φώτης Σερέτης.



Ανακοίνωση σχετικά με τις αναφορές για εκτεταμένους εικονικούς εμβολιασμούς στο ΚΥ Παλαμά Καρδίτσας εξέδωσε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Σε σχέση με τα δημοσιεύματα για εκτεταμένους εικονικούς εμβολιασμούς στο ΚΥ Παλαμά αναφέρουμε ότι: Το ΚΥ Παλαμά λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο από τις 20 Ιανουαρίου. Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί 16.661 Πολίτες, (31,696 εμβολιασμοί, 16.279 Πρώτης δόσης, 15.417 δεύτερης δόσης). Ακολουθεί η ανάλυση των εμβολιασμών ανα μήνα:

Εμβολιασμοί πρώτης δόσης

2021-01 1071

2021-02 1006

2021-03 1345

2021-04 2103

2021-05 3637

2021-06 4881

2021-07 1723

2021-08 444

2021-09 69

Περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων έδειξε ότι αριθμός πολιτών (4946 πολίτες από τον Ιανουάριο) αλλάξαν το ΤΚ του τόπου διανομής τους για να εμβολιαστούν στο ΚΥ Παλαμά. Αυτό αποτελεί συνήθη τακτική που παρατηρείται σ όλη τη χώρα, ειδικά στις περιοχές που οι πολίτες δείχνουν προτίμηση για συγκεκριμένο είδος εμβολίου. Στη συγκεκριμένη περιοχή από τα τρία γειτονικά ΚΥ τα δύο διενεργούν εμβολιασμούς με Astrazeneca και το ΚΥ Παλαμά με Pfizer.

Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια εικονικών εμβολιασμών είναι εξαιρετικά δύσκολή με τον τρόπο που είναι δομημένο το σύστημα εμβολιασμού. Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διατάχθηκε από τον Υπουργό Υγείας θα διερευνήσει τα μεμονωμένα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί στο ΚΥ Παλαμά.

Δεδομένου επίσης ότι η πλειονότητα των εμβολιασμών στο συγκεκριμένο ΚΥ διεξήχθη έως τον μήνα Ιούνιο που δεν είχαν ανακοινωθεί ειδικότερα μέτρα δημόσιας υγείας για τους ανεμβολίαστους πολίτες, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν δημοσιογραφικές αναφορές που κυκλοφόρησαν την Κυριακή με αφορμή μεμονωμένες περιπτώσεις ψευδών πιστοποιητικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ"

