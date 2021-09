Life

“5X5”: Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Παίκτες Χ 5, Ερωτήσεις Χ 5, Γέλιο Χ 5… Ένας παρουσιαστής που κάνει για 5 και είναι έτοιμος για όλα…

Το «5Χ5» επιστρέφει τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 17:45! Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τη δημοφιλέστερη απάντηση στην ερώτηση: «Πού μπορείτε να περάσετε ανεπανάληπτα και να διεκδικήσετε μέχρι και 15.000 ευρώ;» Και οι 100 μας απάντησαν: «Στο «5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή!».

Κάθε απόγευμα, δύο ομάδες, δύο αντίπαλες οικογένειες, από 5 μέλη η κάθε μία, μαντεύουν τις δημοφιλέστερες απαντήσεις, σε καθημερινές, απλές ερωτήσεις. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, περνάει στον τελικό γύρο, διεκδικώντας 5.000 ευρώ. Η νικήτρια οικογένεια έχει το δικαίωμα να παίξει και στα επόμενα δύο επεισόδια, εφόσον συνεχίζει τις νίκες, και να διεκδικήσει μέχρι και 15.000 ευρώ!

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της οικογένειας, ανεξαρτήτου ηλικίας και γνώσεων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρουν τι απάντησε η κοινή γνώμη, γιατί πίσω από μια απλή ερώτηση κρύβεται πάντα η πιο απίστευτη απάντηση!

Ο Μάρκος Σεφερλής ανυπομονεί να υποδεχτεί και τη νέα σεζόν όλες τις οικογένειες που θα έρθουν με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση για να περάσουν καλά, αλλά και να διεκδικήσουν ένα έπαθλο πολλών χιλιάδων ευρώ!

Χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

Συντελεστές

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager / Αρχισυντάκτρια: Αντιγόνη Λουκανίδη

Αντιγόνη Λουκανίδη Σκηνοθέτης: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

«5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 17:45

