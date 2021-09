Οικονομία

Κορονοϊός: Λουκέτο σε μαγαζί για... δυο μήνες!

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 22.500 ευρώ και αναστολές λειτουργίας για 74 ημέρες συνολικά.



«Το χρονικό διάστημα από 03-9-2021έως και 05-9-2021 (ημέρες Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή) πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΙΜΕΑ 120 έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, σε Αττική, Μύκονο και Θεσσαλονίκη», σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 22.500 ευρώ και αναστολές λειτουργίας για 74 ημέρες συνολικά (σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας έκαστο και σε 1 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 60 ημέρες αναστολή λειτουργίας για υποτροπή καθώς και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 52666/27-8-2021 (Β’3958) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα για:

μη τήρηση της απόστασης των τραπεζοκαθισμάτων

μη τήρηση του ορίου των ατόμων ανά τραπέζι

μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων ατόμων

μη χρήση μασκών (φυσικά πρόσωπα).



Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στο σύνολο της επικράτειας.

