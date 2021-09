Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Νίκος Κουρής “έρχεται” ως Ζάχος Λυκογιάννης (εικόνες)

Νέα πρόσωπα θα κυριαρχήσουν στον γ΄ κύκλο της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1 που επιστρέφει στις οθόνες μας.

Ο Νίκος Κουρής μπαίνει στη σειρά «Άγριες Μέλισσες», που σε λίγες ημέρες επιστρέφει στις μικρές οθόνες μας, μέσω του ΑΝΤ1 για να αλλάξει και πάλι τα βράδια μας.

Ο Νίκος Κουρής θα ενσαρκώσει τον Ζάχο Λυκογιάννη.

Ποιος είναι ο Ζάχος Λυκογιάννης

Ο Ζάχος Λυκογιάννης έρχεται στο Διαφάνι μετά από πολύχρονη απουσία. Πριν από χρόνια, όταν ο Λάμπρος αποφάσισε να φτιάξει τη ζωή του μακριά από την Ελένη και εκείνη απογοητευμένη συνέχισε μόνη τον δρόμο της, ο Ζάχος στάθηκε δίπλα της. Οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά και ένα βήμα πριν αρραβωνιαστούν. Όμως, αυτός ο αρραβώνας δεν έγινε ποτέ…

Τώρα, ο Ζάχος επιστρέφει ως Ταγματάρχης, αλλά και ως ένθερμος υποστηρικτής του καθεστώτος, με μεγάλη δύναμη και επιρροή. Από την πρώτη στιγμή, θα έρθει αντιμέτωπος με την υπόθεση του Λάμπρου και θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει. Σύντομα, όμως, θα βρεθεί μπροστά σ’ ένα μεγάλο δίλημμα. Τα συναισθήματά του για την Ελένη δεν έχουν σβήσει και ο ίδιος θα γίνει, πολλές φορές, ανάχωμα στις δυσκολίες που της προκαλεί ο Ακύλας Μεγαρίτης.

Τι θα συμβεί, όμως, όταν θα πρέπει να επιλέξει στρατόπεδο; Θα προτιμήσει να στηρίξει την Ελένη που πάντα αγαπούσε ή τις πεποιθήσεις του και τους συντρόφους του;

