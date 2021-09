Life

Κηδεία Mad Clip: Σπαραγμός απο συγγενείς και θαυμαστές (εικόνες)

Πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων καλλιτέχνες, βρέθηκε στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τον γνωστό Mad Clip Συντετριμμένη η μητέρα του.



Οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Mad Clip, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο την περασμένη εβδομάδα.

Η κηδεία τελέστηκε στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου, με πολύ κόσμο, κυρίως νέους, να βρίσκονται έξω από την εκκλησία. «Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ», αναγραφόταν σε ένα στεφάνι.

Ο 34χρονος trapper γυρνούσε από γάμο φιλικού του ζευγαριού, όταν στο ύψος της Βουλιαγμένης, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του και καρφώθηκε σε κολώνα και στη συνέχεια σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.



Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον εκκλησία για να αποχαιρετήσει τον γνωστό trapper, η σορός του οποίου έφτασε μέσα σε ένα λευκό φέρετρο.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν η μητέρα του Mad Clip, αλλά και οι στενοί συγγενείς και φίλοι του. Ανάμεσα σε αυτούς ο κολλητός του Light, η Ελένη Φουρέιρα, η Ζόζεφιν, η Τάμτα με τον Πάρη Κασιδόκωστα, ο Stan Κ.α

Με χειροκροτήματα υποδέχθηκαν τη λευκή νεκροφόρα με το λευκό φέρετρο, ενώ κάποιοι από τους θαυμαστές του που βρέθηκαν στον ναό έβαλαν από τα ηχεία αυτοκινήτων δυνατά τα τραγούδια του με τους ίδιους να τραγουδούν τους στίχους του.

Η εκκλησία αποφάσισε να μεταδώσει ζωντανά στο Youtube την κηδεία έτσι ώστε να την παρακολουθήσουν όσοι δεν καταφέρουν να παραστούν.

Ο 34χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης επέστρεφε από γάμο φίλων του. Τα αίτια του τροχαίου δεν έχουν διευκρινιστεί, όλα δείχνουν όμως ότι οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα.

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ, οι Αρχές εξετάζουν και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Ένα εκ των οποίων έδωσε στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1.

