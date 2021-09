Κόσμος

Φωτιές: συγκινεί Αυστριακός πυροσβέστης με επιστολή στην Σακελλαροπούλου

Τι αναφέρει για τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών και τους Έλληνες πυροσβέστες, ένας από τους ανθρώπους που έσπευσε να βοηθήσει την χώρα μας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Forum του Alpbach συναντήθηκε, στις 23 Αυγούστου, στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, με ομάδα εθελοντών πυροσβεστών που συμμετείχαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν πρόσφατα τη χώρα μας και τους ευχαρίστησε για τη συνδρομή τους.

Ένας από αυτούς, ο Georg Crepaz, ο οποίος επιχείρησε στο χωριό Λάλας της Ηλείας, της απέστειλε λίγες μέρες μετά, μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βιέννη, την ακόλουθη επιστολή:

"Τα λόγια σας και η κοινή σας επίσκεψη με συγκίνησαν βαθύτατα. Ήταν για μένα μεγάλη τιμή και πάνω από όλα χαρά να σας συναντήσω προσωπικά.

Θα ήθελα να εκφράσω σε εσάς και πρωτίστως στους κατοίκους της χώρας σας, που επλήγησαν άμεσα από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, τη βαθιά μου συμπόνια!

Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα ότι μπόρεσα να βοηθήσω επιτόπου στη χώρα σας, στο χωριό Λάλας της Ηλείας. Είναι τρομακτικό πώς μαίνονταν αυτές οι πυρκαγιές και πόσο μεγάλη ζημιά προκάλεσαν στη χλωρίδα, την πανίδα και τα κτίσματα. Δεν μπορεί πραγματικά να περιγραφεί, τι έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί και, κυρίως, τι κατόρθωσαν να επιτύχουν. Μόνο χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών σας δυνάμεων, αλλά κυρίως χάρη στους μόνιμους κατοίκους, μπόρεσε να αποσοβηθεί ένα ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα σε ανθρώπους και κτίρια.

Η συμμετοχή στις επιχειρήσεις στην υπέροχη πατρίδα σας ήταν για εμένα αυτονόητη, αλλά φυσικά και μια εξαιρετικά μεγάλη τιμή. Όλοι ελπίζουμε ότι μια τέτοια κατάσταση δεν θα επαναληφθεί. Σε περίπτωση όμως που συμβεί ξανά, εγώ, αλλά -τολμώ να πω- και όλοι μας, θα είμαστε και πάλι πρόθυμοι να βοηθήσουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας σας!

Εύχομαι σε εσάς και στο λαό σας, όλα, μα όλα, τα καλά, πολλή δύναμη και αντοχή για τις εργασίες αποκατάστασης που θα ακολουθήσουν".

