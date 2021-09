Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν ναρκωτικά και αυτοσχέδια όπλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λαβράκια" έβγαλε η έκτακτη έρευνα σωφρονιστικών υπαλλήλων στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι.



Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε αποθηκευτικούς, κοινόχρηστους χώρους και στην νεκρή ζώνη του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

51,4 γραμμάρια κοκαΐνη και 99 χάπια ναρκωτικών ουσιών

3 σπαθιά, πένσα, κάβουρας, 3 κατσαβίδια,7 ψαλίδια και χαρτοκόπτης

4 κινητά τηλέφωνα, 8 κάρτες sim , 6 κάρτες sd , Laptop , 8 powerbank , 12 φορτιστές κινητού, 10 hands free , 2 Bluetooth , 10 θήκες κινητών, 2 φωτογραφικές μηχανές και cd player

69 χαρτονομίσματα και κέρματα διαφόρων χωρών, τράπουλα, μπουκάλι ούζο, κλειδιά αυτοκινήτου και γυαλιά ηλίου,

24 ωρολόγια χειρός, 7 αλυσίδες χεριού και λαιμού, 6 περιλαίμια και 3 ξυριστικές μηχανές.



Ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Κηδεία Μίκη Θεοδωράκη: την Πέμπτη το πρωί το “ύστατο χαίρε”

Πέθανε ο Ζαν Πολ Μπελμοντό