Κοινωνία

Παραιτήθηκε από την ΑΕΠΠ πρώην πρόεδρος Εφετών μετά από καταγγελίες για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης. Φέρεται να κάνει λόγο για κατασκευασμένες καταγγελίες σε βάρος του



Επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα με την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), απέστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Για τον εν λόγω πρώην πρόεδρο Εφετών, διεξάγεται εισαγγελική έρευνα με παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Βασίλειου Πλιώτα με αφορμή τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών εργαζομένων στην ΑΕΠΠ αλλά και την καταγγελία δικαστικής λειτουργού για βιασμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο έγγραφο το οποίο κατέθεσε στον υπουργό Δικαιοσύνης ο πρώην πρόεδρος Εφετών φέρεται να αναφέρει ότι παραιτείται για να μπορεί απερίσπαστος από τα καθήκοντά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επιπλέον, φέρεται να κάνει λόγο για κατασκευασμένες καταγγελίες σε βάρος του με σκοπό να πληγεί η προσωπικότητα και το κύρος του.

Μετά την παραίτηση καθήκοντα προέδρου αναλαμβάνει ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος της ΑΕΠΠ, ενώ αναμένεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου να γίνει δεκτή η αίτηση παραίτησης του προέδρου της ανεξάρτητης Αρχής.

Ειδήσεις σήμερα

Βίντεο – ντοκουμέντο με τους ληστές στα νότια προάστια

Mad Clip - Συνέντευξη στον ΑΝΤ1: αδημοσίευτα αποσπάσματα από το “Special Report” (βίντεο)

Χρυσή Αυγή: ο Μιχάλης Αρβανίτης βγαίνει από την φυλακή