Life

“Ήλιος”: Πρεμιέρα για την δραματική σειρά του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται για 2η χρονιά με ανατρεπτικό σενάριο, ξεχωριστή σκηνοθεσία και δυνατό καστ.



O «Ήλιος» επιστρέφει στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1 και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Η αγαπημένη καθημερινή δραματική σειρά που έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης στη ζώνη προβολής της για τη σεζόν 2020-2021, έρχεται για 2η χρονιά με ανατρεπτικό σενάριο, ξεχωριστή σκηνοθεσία και δυνατό καστ.

Η έκρηξη στο πάρτι του Δημήτρη και της Αλίκης ανοίγει νέες πληγές για όλους…

Ο τραγικός θάνατος του Φίλιππου, αντί να τους φέρει όλους κοντά, θα δημιουργήσει ισχυρούς τριγμούς στην οικογένεια, με την Αλεξάνδρα και την Εύα να κατηγορούν τον Δημήτρη…

Η Αλεξάνδρα προσλαμβάνει τον Στέφανο, έναν ιδιωτικό ερευνητή, για να ανακαλύψει το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τον άδικο χαμό του Φίλιππου.

Η Αλίκη έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της, όταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό κινδυνεύει να έρθει στο φως και να καταστρέψει τη ζωή της…

Ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Νικήτα εμφανίζεται στη ζωή της Λήδας, εκβιάζοντάς την και απειλώντας να αποκαλύψει ότι ο Νικήτας είναι ζωντανός.

Ο φόνος ενός εύπορου ζευγαριού της πόλης έρχεται να αναστατώσει ξανά την τοπική κοινωνία… Ο Δημήτρης καλείται να εξιχνιάσει το στυγερό αυτό έγκλημα με βασικό ύποπτο τον μικρό γιο της οικογένειας, ο οποίος έχει εξαφανιστεί.

Για να βοηθήσει στην υπόθεση έρχεται από την Αθήνα η εγκληματολόγος Ελπίδα Σταύρου.

Πώς θα αντιμετωπίσει η Αλίκη το μίσος της Αλεξάνδρας, αλλά και της Εύας απέναντι στον Δημήτρη, που τον θεωρούν υπεύθυνο για τον χαμό του Φίλιππου; Πώς θα αντιδράσει ο Δημήτρης σε όλα αυτά και τι επιπτώσεις θα έχουν στη σχέση του με την Αλίκη;

Τι είναι αυτό που έκανε η Αλίκη στο παρελθόν και τη στοιχειώνει μέχρι σήμερα; Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα και πώς αυτό το μυστικό «δένει» τις δύο γυναίκες; Θα αποκαλύψει η Αλίκη το μοιραίο μυστικό της στον Δημήτρη ή θα υποκύψει στις απειλές της Αλεξάνδρας;

Ποιο είναι το επικίνδυνο πρόσωπο από το παρελθόν του Νικήτα και τι ήρθε να διεκδικήσει; Θα καταφέρουν η Λήδα και ο Νικήτας να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους;

Τι συνδέει την Ελπίδα με τον Δημήτρη; Πέρα από την εξιχνίαση του εγκλήματος, μήπως υπάρχει κι άλλος λόγος για την ξαφνική άφιξη της Ελπίδας στην πόλη;

Δείτε το τρέιλερ:





«Ήλιος». Πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 20:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο ΑΝΤ1 στο Καστελλόριζο: περιπολία με τους κομάντο του Λιμενικού (βίντεο)

Mad Clip - Συνέντευξη στον ΑΝΤ1: αδημοσίευτα αποσπάσματα από το “Special Report” (βίντεο)

Πέθανε ο Ζαν Πολ Μπελμοντό