Βίντεο – ντοκουμέντο με τους ληστές στα νότια προάστια

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 31-8-2021 σε Βύρωνα και Ηλιούπολη στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 28χρονος αλλοδαπός και 30χρονος Έλληνας, μέλη συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μίνι μάρκετ και περίπτερα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την από κοινού έρευνα των ανωτέρω Υπηρεσιών, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τα μέσα του μήνα Αυγούστου του τρέχοντος έτους είχαν συγκροτήσει συμμορία, διαπράττοντας συστηματικά ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων και περιπτέρων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, μετέβαιναν από κοινού, χρησιμοποιώντας μοτοσυκλέτα που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει, στα εν λόγω καταστήματα που είχαν στοχοποιήσει προηγουμένως.

Αρχικά, ο 30χρονος εισέρχονταν σε αυτά προσποιούμενος τον πελάτη, κατοπτεύοντας το χώρο και την κατάλληλη στιγμή εξέρχονταν κάνοντας σήμα στον αλλοδαπό να αναλάβει δράση.

Στη συνέχεια, ο αλλοδαπός έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στο χώρο αιφνιδιαστικά και με την απειλή πιστολιού ή μαχαιριού, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους, μη διστάζοντας να ασκήσει σωματική βία και αφαιρούσε τις εισπράξεις του καταστήματος. Κατά τη διάρκεια της ληστείας από τον αλλοδαπό, ο Έλληνας παρείχε άμεση συνδρομή ως «τσιαλιαδόρος», παραμένοντας σε κοντινή απόσταση εξωτερικά του καταστήματος.

Από τις έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το όπλο ρέπλικα, το μαχαίρι και μέρος του ρουχισμού που χρησιμοποιούσαν κατά την τέλεση των ληστειών και μικροποσότητα κάνναβης. Από την μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάστηκαν -14- ληστείες και μια κλοπή μοτοσυκλέτας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.





