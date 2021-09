Οικονομία

Καστελλόριζο - Αμύγδαλος: το νησί αναγεννάται από τις στάχτες του

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Αντιδήμαρχος Καστελλόριζου για την προσπάθεια τόνωσης του τουρισμού, την θέση του γενικού γιατρού στο νησί. Ποιο μήνυμα στέλνει σε όλους τους Έλληνες.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, η οποία μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Καστελλόριζο, ο Αντιδήμαρχος του Καστελλόριζου, Στράτος Αμύγδαλος, επεσήμανε ότι «γίνεται μια προσπάθεια… το νησί αναγεννάται από τις στάχτες του».

«Οι προηγούμενες εποχές ήταν ανθισμένες οικονομικά και τουριστικά, αυτό προσπαθούμε να το πετύχουμε και πάλι», συμπλήρωσε.

Όπως επεσήμανε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι πλέον υπάρχει καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού, τονίζοντας πως «έχουμε 8 προσεγγίσεις πλοίων την εβδομάδα, μέχρι πριν δύο χρόνια είχαμε 3 προσεγγίσεις».

Σε ότι αφορά τις δυσκολίες της διαβίωσης και τον χειμώνα στο νησί, ο κ. Αμύγδαλος είπε ότι οι κάτοικοι «θέλουμε να συμπληρωθεί η θέση του γενικού ιατρού», ενώ τόνισε ότι «έχουμε ήδη εδώ και δύο μήνες το φαρμακείο, που λειτουργεί πλήρως, με την στήριξη και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου».

Απευθυνόμενος στους Έλληνες, ζήτησε εμμέσως πλην σαφώς την στήριξη τους, λέγοντας χαρακτηριστικά «θέλω να πω σε όσους ήρθαν φέτος στο Καστελλόριζο ένα «ευχαριστώ» και να τους ζητήσω να ξανάρθουν, θέλουμε να έρθουν και οι φίλοι τους. Το νησί είναι όμορφο και με φιλόξενους ανθρώπους που τους περιμένουν».





