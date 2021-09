Πολιτική

Χρυσή Αυγή: ο Μιχάλης Αρβανίτης βγαίνει από την φυλακή

Αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος πρώην βουλευτής, με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου. Οι αιτήσεις ποιών άλλων κατάδικων πρώην βουλευτών απορρίφθηκαν.

Της Λίας Κοντοπούλου

Εκτός των φυλακών Δομοκού αναμένεται να βρεθεί σύντομα ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Μιχάλης Αρβανίτης.

Το δικαστήριο αργά το μεσημέρι έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του. Έτσι αφήνεται ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο Μιχάλης Αρβανίτης είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούλιο για παραβίαση των περιοριστικών όρων.

Είχε καταδικαστεί από το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής σε κάθειρξη πέντε ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, αλλά μέχρι τον περασμένο Ιούλιο δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Αντιθέτως, το ίδιο δικαστήριο κατά πλειοψηφία απέρριψε τις αιτήσεις αποφυλάκισης που είχαν καταθέσει οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Νίκος Μίχος, οι οποίοι έτσι παραμένουν στη φυλακή.

Αναβλήθηκε αντίστοιχη αίτηση του Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση, προκειμένου να καταθέσει ο πατέρας του.

