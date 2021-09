Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 στο Καστελλόριζο: περιπολία με τους κομάντο του Λιμενικού (βίντεο)

Τα στελέχη που «φυλάττουν Θερμοπύλες» φρουρώντας τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα ακολούθησε η κάμερα του σταθμού, σε περιπολία μέρα και νύχτα, στην οριογραμμή με την Τουρκία.





Το Καστελλόριζο αποτελεί το ανατολικότερο σύνορο της Ευρώπης. Τα προηγούμενα χρόνια είχε δεχθεί πίεση με τις παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος "φυλάττουν Θερμοπύλες".

Ο Χρήστος Μαζανίτης με την κάμερα του ΑΝΤ1 ακολούθησε μια περιπολία μαζί τους από νωρίς το πρωί, μέχρι αργά τη νύχτα, ετοιμάζοντας ένα βίντεο που προβλήθηκε την Δευτέρα, οποτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη μεταδόθηκε απευθείας από το Καστελλόριζο..

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, του σταθμού Μεγίστης, στο Καστελλόριζο κάνουν τις τελευταίες επιθεωρήσεις στο σκάφος τους. Μέσα σε λίγα λεπτά λύνουν κάβους και φεύγουν.

Ανάμεσα στο 8μελες πλήρωμα βρίσκονται και άνδρες της ΜΥΑ. Της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού.

«Έχουμε καθημερινές περιπολίες και πέρα από τις προγραμματισμένες μπορεί ανά πάσα ώρα να χτυπήσει το τηλέφωνο και είμαστε έτοιμοι ότι ώρα κι αν συμβεί να βγούμε έξω και να κάνουμε την δουλειά μας», λέει στον ΑΝΤ1 ένα από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Οι Λιμενικοί στο Καστελλόριζο «φυλάττουν Θερμοπύλες». Το φετινό καλοκαίρι όπως μας λένε είναι το πιο ήσυχο των τελευταίων ετών αφού δεν υπάρχει η πίεση των παράνομων μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αυτή τη στιγμή η Frontex διαθέτει συνολικά 13 σκάφη στο ανατολικό Αιγαίο, αποτελώντας την μεγαλύτερη επιχείρηση του οργανισμού. Τα στοιχεία δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα στα τουρκικά παραλία κυρίως του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Κάνουν περιπολία νύχτα με τη χρήση ειδικών θερμικών καμερών καταγράφοντας κάθε δραστηριότητα σε βραχονησίδα

Τους τελευταίους μήνες οι απόπειρες παράνομης εισόδου μεταναστών από την Τουρκία έχουν μειωθεί λόγω των αυξημένων περιπολιών κατά 95%.





