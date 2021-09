Life

Mad Clip - Συνέντευξη στον ΑΝΤ1: αδημοσίευτα αποσπάσματα από το “Special Report” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καλλιτέχνης, που σκοτώθηκε σε τροχαίο την Πέμπτη, είχε μιλήσει αποκλειστικά για το πάθος του για την ταχύτητα και τα μελλοντικά σχέδια του.

Αποσπάσματα από την συνέντευξη του Mad Clip που δεν είχαν προβληθεί στο αφιέρωμα της εκπομπής “Special Report” παρουσίασε ο ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας, που παρουσιάστηκε σε απευθείας μετάδοση από το Καστελλόριζο.

Στο απόσπασμα, που προβλήθηκε λίγες ώρες μετά από την κηδεία του Mad Clip, που σκοτώθηκε προ ημερών σε τροχαίο δυστύχημα, ο καλλιτέχνης αναφέρεται μεταξύ άλλων, στην αγάπη του για την ταχύτητα, αλλά και στα σχέδια που κάνει για το μέλλον, τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειας του.

Συνομιλώντας με την δημοσιογράφο Νάνσυ Τάση, μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο, εν κινήσει, ο Mad Clip, ερωτηθείς για το αυτοκίνητο του, την ταχύτητα και τα γκάζια για τα οποία μιλάει τόσο στα τραγούδια του, λέει, μεταξύ άλλων, «Κοίτα, μη σου πω ψέματα, είμαι λίγο έτσι, κάνω λίγο την τρέλα μου που και που αλλά πάντα με μέτρο έτσι; Δεν είμαι άνθρωπος που θα μπω μέσα στο αυτοκίνητο μου και θα τρέχω σαν τον τρελό, μέρα νύχτα, μέσα στην κίνηση σαν τον άρρωστο. Εντάξει είναι επικίνδυνα τα πράγματα και στο φινάλε δεν σου φταίει κάποιος άλλος να τον πάρεις στο λαιμό σου. Αλλά άμα βρω ένα «ανοιγματάκι» κάπου να κάνω την μαλακία μου, θα την κάνω, δεν θα σου πω ψέματα».

Σε άλλο σημείο αναφέρει «ήμουν μεγάλος κοντράκιας, μικρός ήμουν άρρωστος με τις κόντρες και κάποια στιγμή στη ζωή μου, πέρασα και από 2-3 χρονάκια που ήμουν και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο ήμουν αρρωστημένος με την ταχύτητα, με τις κόντρες, τύπου drag racing στα 400 μέτρα, φανάρι-φανάρι, στημένες κόντρες ξέρω ‘γω, έκανα λίγο τέτοιες τρέλες».

Σε ερώτηση αν έχει τρακάρει ποτέ, ο Mad Clip είπε «Έχω κάνει ένα δυο ατυχηματάκια, τα έχω κάνει, ναι. Αλλά τίποτα σοβαρό», ενώ για το αν έχει φάει ποτέ πρόστιμο λόγω ταχύτητας απάνγτσε «καλά, εντάξει, έχω φάει πολλά προστίματα στο παρελθόν, έχω κάνει κι εγώ τα δικά μου σε αυτά, εντάξει».

Το σπίτι της μαμάς

Μιλώντας μέσα στο σπίτι της μητέρας του, ο Mad Clip λέει «αυτό ήταν το σπίτι που βρισκόμουν λίγο πριν πάρουν όλα τα πράγματα φόρα και ροή, μουσικά και… Εδώ βρισκόμουνα. Είναι το σπίτι της μάνας μου και είχα γυρίσει μόλις από το Λονδίνο και ξεκίναγα πάλι από το μηδέν. Δηλαδή είχα έτσι, στο παρελθόν, δηλαδή κάποια ξεκινήματα που πάνω εκεί που χτιζόντουσαν λίγο τα πράγματα, πάλι από την αρχή. Είχα μόλις έρθει από το Λονδίνο, και ξεκίναγα από το μηδέν».

Όπως αναφέρει σε άλλο σημείο, σχετικά με τον στίχο του "δεν ήμουν ποτέ καλός στο σχολείο", «δεν ήμουν ο μαθητής που έδινα πολλή βάση και σημασία. Εγώ είχα άλλα ενδιαφέροντα, δηλαδή εκεί… Ήμουνα, λίγο, όχι ο πλακατζής της τάξης, απλά ήμασταν όλοι λίγο στην κοσμάρα μας, όλοι».

Οι προκλητικοί στίχοι

«Θεωρώ ότι αυτό που είναι επιτυχία είναι ότι είμαστε γνήσιοι και βάζουμε κάποια προσωπικότητα στα τραγούδια, τα τραγούδια αυτά γράφονται από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, δεν έρχεται κάποιος και μας τα πασάρει, και τα γράφει, άλλος για τη ζωή του και ξέρεις τι, έχεις ωραία φωνή εσύ, πες το. Τα γράφουμε εμείς οπότε νομίζω για αυτό υπάρχει τόσο originality σε αυτό το πράγμα και τόσο χαρακτήρα», λέει ο Mad Clip για τα τραγούδια του.

Η μοιραία Porche, το «όνειρο του»

Η Νάσυ Τάση ρωτά τον Mad Clip, «θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ότι έχεις πετύχει, έχεις πιάσει το όνειρό σου;», κι εκείνος αποκρίνεται λέγοντας «Κοίτα, δεν έχω ολοκληρώσει το έργο μου. Θέλω να κάνω ακόμη και άλλα πράγματα και πρέπει να βολέψω και άλλα πράγματα στη ζωή μου.Επειδή για μένα δεν είναι αυτό το peaκ, απλά είναι ένα σημείο της πορείας μου, του δρόμου που έχω πάρει. Θέλω να κάνω κι άλλα πράγματα, θέλω να καταφέρω να χτίσω έτσι ένα ωραίο μεγάλο σπίτι, να βγάλω τη μάνα μου από την γκαρσονιέρα που μένει, να βοηθήσω την αδερφή μου, να βοηθήσω παραπάνω τους γύρω μου. Κατάλαβες; Γιατί αυτή τη στιγμή οκ, φτιάχνω τον εαυτό μου, δεν είναι 100% εκεί που θέλω να είναι, είμαι close, είμαι πολύ κοντά, αλλά και να ήμουν εγώ στο 100%, σαν Πήτερ, πάλι σκέφτομαι και λέω και τα υπόλοιπα άτομα που είναι τριγύρω μου, θέλω να τα βοηθήσω και να νιώσουν κι αυτοί πιο αισθητά την επιτυχία μου, να δουν ότι μπαμ… εξέλιξη και στη ζωή τους».

«Τα σχέδια μου για το μέλλον»

«Βλέπω τον εαυτό μου σε λίγα χρόνια με ένα τριπλάσιο σπίτι απ' όσο έχω τώρα σε μέγεθος, δυο-τρία αυτοκίνητα παραπάνω, ίσως να είμαι παντρεμένος, επίσημα… με δυο-τρεις επιχειρήσεις ακόμα, να είμαι ένας άνθρωπος που να είναι λίγο στα παρασκήνια, πάλι στα μουσικά, ασχολούμαι λίγο με management… Δισκογραφική εταιρεία, να κάνω τέτοιες δουλειές, behind the scenes πράγματα, κατάλαβες. Δεν θα είμαι αυτός που είμαι ο front man, μπροστινή γραμμή και έλα, MadClip εδώ και ξέρεις», έλεγε ο ίδιος για το πώς βλέπει τον εαυτό του σε λίγα χρόνια.

Συμπλήρωσε, «Θα ειμίαι ένας άνθρωπος πιστεύω που θα ‘χω 2-3 επιχειρήσεις, το σπίτι μου, τη γυναίκα μου, τα έτσι μου, τα γούστα μου και θα ασχολούμαι και πάλι με τη μουσική αλλά πιο behind the scenes. “Έλα, βρήκαμε έναν καλλιτέχνη, ωραίος, νέος, έτοιμος”, ή “μια κοπέλα, που να το κατέχει”, έλα να της δώσουμε μία σωστή καθοδήγηση, είμαι ο MadClip, ξέρεις για μένα, έχω το τάδε βιογραφικό, τάδε επιτυχίες. “Με εμπιστεύεσαι”; Πάμε. Έχω και εγώ κάποια κονέ να σε πάω στον τάδε, στον έτσι, στον άλλον. Αυτός θα είμαι μια μέρα. Κατάλαβες;».

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Νίκος Κουρής “έρχεται” ως Ζάχος Λυκογιάννης (εικόνες)

Κηδεία Μίκη Θεοδωράκη: την Πέμπτη το πρωί το “ύστατο χαίρε”

Κηδεία Mad Clip: Σπαραγμός από συγγενείς και θαυμαστές (εικόνες)