Ο ΑΝΤ1 στο Καστελλόριζο: ο Έλληνας και η Τουρκάλα, το πιο διάσημο ζευγάρι του νησιού (βίντεο)

Τι λέει ο άνδρας για τον έρωτα του με την γυναίκα του, που έμενε στο Κας, την πόλη που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Καστελλόριζο.

Το πιο διάσημο ζευγάρι στο Καστελλόριζο συνάντησε στο νησί, απ’ όπου μεταδόθηκε ζωντανά το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Δευτέρα, ο δημοσιογράφος Χρήστος Μαζανίτης. Πρόκειται για έναν Έλληνα και μια Τουρκάλα, που μοιράζουν τη ζωή τους ανάμεσα στο ακριτικό νησί και την τουρκική πόλη Κας.

Ο Τσίκος Μαγιάφης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καστελλόριζο. Ωστόσο έχει γίνει γνωστός σε όλη την Ευρώπη από τον γάμο του με την Χουργκιούλ Μπακιρτζί. Μια Τουρκάλα που μένει στο Κας, στην πολη που βρίσκεται ακριβώς απεναντι.

Σχεδον από την πρώτη στιγμή μένουν μαζί. Ένα 6μηνο στην Τουρκία και την καλοκαιρινή σεζόν στο Καστελλόριζο. Το 2017 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Όμως ο κορονοϊός τους χώρισε τους τελευταίους 2 μήνες. Η Χουργκιούλ έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Αποφάσισαν να πάει στο Κας να γεννήσει ώστε να την βοηθούν οι γονείς της.

Το ζευγάρι αποτελεί για πολλούς την πιο τρανή απόδειξη ότι η αγάπη μπορεί να ξεπεράσει κάθε πολιτική διαφωνία που χωρίζει δυο λαούς.

Δείτε την συνέντευξη του Τσίκου Μαγιάφη στον ΑΝΤ1:

