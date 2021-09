Πολιτική

Τσίπρας: Ο Πολάκης έχει εμβολιαστεί - Η κυβέρνηση σε αποδρομή

Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του.



Σκληρή και εφ΄όλης της ύλης κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, άσκησε με την συνέντευξή του OPEN και στην Πόπη Τσαπανίδου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε βέρτιγκο και η κυβέρνησή του σε αποδρομή» και προέβλεψε ότι «δεν θα εξαντλήσει την τετραετία και θα πάει σε πρόωρες εκλογές γιατί δεν μπορεί να συγκρατήσει την φθορά του».

Ένδεια στελεχών στον ανασχηματισμό

Αναφερόμενος στον ανασχηματισμό σχολίασε: «Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η δυστοκία του πρωθυπουργού να κάνει ανασχηματισμό. Η ένδεια στελεχών από την παράταξή του, φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να βρει άριστα στελέχη στο κόμμα του, ούτε καν στην επικράτεια της χώρας και επέλεξε να εισάγει αρίστους από την Κύπρο. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε βέρτιγκο, η κυβέρνηση σε αποδρομή». Σημείωσε ακόμη ότι «ο κ. Στυλιανίδης ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Συμφωνίας των Πρεσπών…'Ερχεται σε μία κυβέρνηση που επιδεικνύει τεράστια ελαφρότητα. Το πρόβλημα στην πολιτική προστασία δεν είναι τα πρόσωπα…Αν δεν αλλάξεις τις δομές και μένεις μόνο στα πρόσωπα, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά».

Απάντησε στις αιτιάσεις ότι απέρριψε την συναίνεση στο πρόσωπο του Ευάγγελου Αποστολάκη, λέγοντας: «Αν ο κ. Μητσοτάκης ήθελε συνεννόηση, όφειλε να τη διερευνήσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Δεν ήθελε συνεννόηση, ήθελε μία ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού, μία μεταγραφή με ποδοσφαιρικούς όρους, δίνοντας την εντύπωση διεμβολισμού των πολιτικών του αντιπάλων». Σημείωσε ακόμη ότι «με κατηγόρησε για άλλη μία φορά ευθέως για την τραγωδία στο Μάτι. Πόσες φορές ο κ. Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει μία τραγωδία, στην οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Σε αυτό το πλαίσιο επιθυμούσε συναίνεση; Δεν επιθυμούσε συναίνεση, ήθελε να προκαλέσει μία κίνηση εντυπωσιασμού, ένα εγχείρημα αποστασίας…Το να πάρει τηλέφωνο απλά για να ενημερώσει το γραφείο μου 5 λεπτά πριν, ήταν πρόσχημα για να εγκλωβίσει τον Αποστολάκη, λέγοντάς του ότι ο Τσίπρας έχει συναινέσει. Πού να φανταστώ ότι ο πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε υπουργό χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεσή του για την ανακοίνωση του ονόματός του». Εξήγησε ότι μετά τις πυρκαγιές «δεν ζήτησα παραιτήσεις γιατί καταλογίζω την ευθύνη στον κ. Μητσοτάκη. Ενώ έκανε σημαία του την τραγωδία στο Μάτι δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή στα κακώς κείμενα, στις λαθεμένες διαχρονικά δομές. Όταν έχεις 7 υπουργεία και 15 οργανισμούς με συναρμοδιότητα για πρόληψη και κατάσβεση μίας πυρκαγιάς, αυτό πρέπει να αλλάξει…». Οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν την δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ Γενικεύοντας την κριτική του αναφέρει: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η φθορά του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του θα είναι ραγδαία. Έχει γυρίσει η κλεψύδρα. Η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και δεν έχω αμφιβολία, ό,τι και να δημοσιεύουν οι δημοσκοπήσεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και θα είναι η ραχοκοκαλιά της επόμενης κυβέρνησης της χώρας».

Στο ερώτημα γιατί δεν ζητά εκλογές απαντά: «Κανένας πρωθυπουργός δεν οδήγησε τη χώρα σε εκλογές γιατί του το ζήτησε ο πολιτικός του αντίπαλος. Θα μείνω στη στάση υπευθυνότητας που κρατώ, πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ σύντομα, ανεξάρτητα από τη στιγμή που εγώ θα τις ζητήσω. Δεν νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μπορέσει να φτάσει στο τέλος της τετραετίας. Φρονώ ότι από την άνοιξη του 22 ανοίγει παράθυρο για πρόωρες εκλογές, παρά την επιθυμία του κ. Μητσοτάκη, διότι δεν θα μπορεί να συγκρατήσει τη φθορά του, θα είναι επιταχυνόμενη. Όταν συνειδητοποιήσει ότι απειλείται με καταλυτική ήττα θα πάει σε εκλογές. Πότε θα ζητήσω εκλογές θα κριθεί από τις περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η στάση ευθύνης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέρα από το να ετοιμάζεται για να αναλάβει σε δύσκολες στιγμές την ευθύνη ανοικοδόμησης της χώρας, είναι να ασκεί και εποικοδομητική κριτική αναδεικνύοντας εναλλακτικές προτάσεις…Η πολιτική αλλαγή θα έρθει ως αίτημα λύτρωσης και προοπτικής και από την ίδια την κοινωνία». Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τη μεσαία τάξη ανέφερε και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εξελέγη ξεγελώντας τη μεσαία τάξη με τρία συνθήματα: Λιγότερους φόρους, ασφάλεια και καλύτερες δουλειές. Τι έχει κάνει; Έχει χειροτερέψει τα πράγματα. Αντί για λιγότερους φόρους έχει φέρει μια τραγική συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης με τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια. Αντί για ασφάλεια, οι πολίτες ζουν σε ένα καθεστώς πρωτοφανούς ανασφάλειας. Και αντί για καλύτερες δουλειές έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους σε έναν εργασιακό μεσαίωνα, με την κατάργηση του 8ωρου και την θεσμοθέτηση απλήρωτων υπερωριών. Το εργασιακό, το ασφαλιστικό, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα ήταν επιλογές που έχουν να κάνουν με την πανδημία;». Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός σε όλα τα θέματα μεταθέτει τις ευθύνες: «Φτάνει αυτή η καραμέλα. Σε κάθε τομέα ευθύνης του ο κ. Μητσοτάκης ή πετάει την ευθύνη στους πολίτες ή πετάει τη μπάλα στην εξέδρα. Για την πανδημία φταίει ότι είναι παγκόσμια κρίση. Για τις πυρκαγιές φταίει η κλιματική αλλαγή. Για το ότι δεν μπορεί να κάνει ανασχηματισμό φταίει ο Τσίπρας». Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι προτεραιότητά του θα είναι να στηρίξει τη μεσαία τάξη.

Ο κ. Πολάκης έχει εμβολιαστεί

Για το θέμα του εμβολιασμού ξεκαθαρίζει την στάση του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει να προσπαθεί να πείσει τους πολίτες για να εμβολιαστούν. Όλα τα στελέχη, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμβολιασμένοι. Κάνετε λάθος ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει εμβολιαστεί. Έχει εμβολιαστεί. Είχε πει ότι θα εμβολιαστεί το φθινόπωρο και εμβολιάστηκε τις προηγούμενες μέρες». Εξηγεί ακόμη: «Υπενθύμισα στον κ. Πολάκη ότι έχει κάνει μία δημόσια δήλωση, ότι θα εμβολιαστεί το Σεπτέμβριο και μου είπε ότι θα μείνω σε αυτή τη δήλωση που έχω κάνει. Χθες το απόγευμα μου έστειλε με SMS την εικόνα από τον εμβολιασμό, ότι έκανε την υπόσχεσή του πράξη, λέγοντας ότι εγώ δεν είμαι αντιεμβολιαστής, ασκώ κριτική στο πλαίσιο της επιστημονικής μου προσέγγισης. Είναι θεμιτό, αλλά επίσης θεμιτό να είναι ξεκάθαρη η θέση του κόμματος. Διότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις. Δεν θα μοιραστούμε ευθύνες που δεν έχουμε, είμαστε σαφείς ως προς αυτό».

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή λέει ότι είναι αναγκαίο να εμβολιαστούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι εάν εμβολιαστούμε ξεμπερδέψαμε με την πανδημία και πρόσθεσε: « Αυτός που δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν είναι ο κ. Μητσοτάκης. Έχει δαπανήσει ένα κάρο εκατομμύρια σε ΜΜΕ για καμπάνιες και αυτή τη στιγμή το 45% των πολιτών είναι ανεμβολίαστο…Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επαφίεται μόνο στον εμβολιασμό, που ούτε εκεί τα πάει καλά, και να λέει ότι θα τελειώσει η πανδημία, πράγμα που ο κ. Μητσοτάκης πανηγύρισε δύο φορές μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή τα χειρότερα ποσοστά στην Ευρώπη».

Στην κατηγορία για λαϊκισμό απάντησε: «Αν κάποιος λαϊκίζει είναι ο κ. Μητσοτάκης που επέλεξε στην πιο κρίσιμη φάση της πανδημίας να βάλει υπουργό Υγείας τον κ. Πλεύρη. Έναν άνθρωπο προφανώς ακροδεξιό και με ρατσιστικές απόψεις, που έλεγε πριν λίγους μήνες ότι δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν. Δεν έχει άδικο ο κ. Καρατζαφέρης που δηλώνει ότι έχουμε κυβέρνηση ΛΑΟΣ, έχει τρεις πρωτοκλασάτους υπουργούς, και ότι έβαλε εκεί τον Πλεύρη γιατί είναι ακροδεξιός και οι ανεμβολίαστοι είναι ακροδεξιοί και πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα τους».

Για εκείνους που αρνούνται τον εμβολιασμό ανέφερε: «Το 45% των πολιτών όμως που είναι ανεμβολίαστοι, δεν είναι όλοι ψεκασμένοι. Ένα πολύ μικρό κομμάτι είναι αυτοί. Η μεγάλη πλειοψηφία φοβάται, δεν έχει ενημέρωση. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με το βούρδουλα αλλά με την πειθώ. Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης με όσα έχει κάνει, τα κορονογλέντια στην Ικαρία, με τις αντιφάσεις του, δεν μπορεί να πείσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στην κυβέρνηση…Όταν ενάμισι χρόνο πανδημία δεν έχεις προσλάβει ούτε έναν μόνιμο γιατρό στο ΕΣΥ, όταν ανοίγουν τα σχολεία όπως τα έκλεισαν και θα πάνε πάλι με 28 παιδιά στην κάθε τάξη και δεν χωρίζουν τα τμήματα, όταν λες ότι στα ΜΜΜ δεν κολλάει ο ιός, τότε δεν μπορείς να πείσεις».

Η κυβέρνηση αγνόησε τις προειδοποιήσεις για την ακρίβεια

Για την ακρίβεια ανέφερε: «Προφανώς και υπάρχει τάση ανατιμήσεων σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά η Ελλάδα είναι πρώτη στην τιμή ρεύματος στον καταναλωτή σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα από τον Μάιο είναι πρώτη σε τιμή ρεύματος στην χονδρική. Δεν υπάρχει καμία κυβερνητική ευθύνη; Εάν για όλα φταίει κάποιος άλλος, πανδημία, ακρίβεια, πυρκαγιές, τότε να μην έχουμε κυβέρνηση. Να βάλουμε τον αυτόματο πιλότο. Από το Μάιο φωνάζουμε ότι έρχεται κύμα ακρίβειας, καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση για το θέμα της ακρίβειας και για το ότι πρέπει η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα της και ο κ. Γεωργιάδης μας έλεγε ότι οι αγορές αυτορυθμίζονται. Τον Μάιο κατέθεσα πρόταση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ και μου έλεγαν ότι λέω ανοησίες και ότι δεν μπορεί να αντέξει η αγορά αυτή την αύξηση. Αλλά μπορεί να αντέξει ένας μισθωτός που ζει με 1.000 ή 1.500 ευρώ και βγάζει το μήνα, όταν η τιμή του ρεύματος που πληρώνει έχει πάει από τα 200 ευρώ στα 300; Ο κ. Μητσοτάκης που με περιέργεια συνειδητοποίησε πρόσφατα ότι υπάρχουν άνθρωποι εξαρτημένοι από το μισθό τους, δεν μπορεί να κατανοήσει πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει σοβαρότατα το έλλειμμα ενσυναίσθησης της πραγματικότητας».

Ειδικότερα για τις αυξήσεις στο ρεύμα ανέφερε: «Καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση για το θέμα της ακρίβειας και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, ειδικά για το ρεύμα. Δεν γίνεται η ΡΑΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που οι διοικήσεις τους διορίστηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, να μην σταματάνε τις εναρμονισμένες πρακτικές ολιγοπωλίων, που με μεθοδικό τρόπο αυξάνουν την τιμή του ρεύματος, πρέπει να παρέμβουν. Δεν γίνεται να βλέπουμε αυτή την τρομακτική αύξηση των τιμολογίων και να έχουμε τα golden boys της ΔΕΗ να παίρνουν τετραπλάσιους μισθούς. Με αύξηση των τιμολογίων σώζαμε και εμείς τη ΔΕΗ. Εμείς μειώσαμε τον Απρίλιο του 2019, πριν τις ευρωεκλογές, το ΦΠΑ στο ρεύμα από το 13% στο 6% και ο κ. Χατζηδάκης το 6% το έδωσε σε αυξήσεις στα τιμολόγια. Δεν γίνεται η κυβέρνηση να μην σχεδιάζει μία πολιτική επιδότησης των στρωμάτων που δεν μπορούν να αντέξουν τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Είναι θέμα προτεραιοτήτων».

Κλείνοντας ανέφερε: «Ο κ. Μητσοτάκης για 1,5 χρόνο, με τη βοήθεια και πολλών ΜΜΕ, έζησε τον όμορφο μύθο του. Σήμερα δυστυχώς, ο ελληνικός λαός ζει την άσχημη αλήθεια του. Οφείλουμε να έχουμε σχέδιο για να σταματήσουμε αυτή την τρομακτική άμβλυνση των ανισοτήτων και τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής».

Αντιδράσεις

Με αφορμή την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε δήλωσή του αναφέρει: «Στην αποψινή του συνέντευξη ο κ. Τσίπρας θέλησε να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την μεσαία τάξη. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θέλουμε διακαώς να γίνει για να αναδειχθεί η αλήθεια. Η μεσαία τάξη γνωρίζει καλά ποιος μείωσε φορολογικούς συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ποιος μείωσε τον ΕΝΦΙΑ, ποιος μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές και την προκαταβολή φόρου, ποιος ανέστειλε για το 2021 την εισφορά αλληλεγγύης. Γνωρίζει ποιος κατά την διάρκεια της πανδημίας, στήριξε την μεσαία τάξη με επιστρεπτέες και μη επιστρεπτέες προκαταβολές, με έκπτωση ενοικίων, με το πρόγραμμα «Γέφυρα» για την επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας και τόσα άλλα. Αυτά και πολλά ακόμη τα γνωρίζει η μεσαία τάξη. Και τα γνωρίζει και δεν ξεχνά»

Από την πλευρά του το Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιό του αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας με αυταπάτες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Και μιλά για θέματα εκτός πραγματικότητας.»

