Γέννησε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Η πρώτη ανάρτηση για τα δίδυμα (εικόνες)

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η βουλευτής της ΝΔ και ο σύζυγος της, Μίνως Μάτσας, μετά τη γέννηση των διδύμων

Γονείς διδύμων έγιναν η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Μίνως Μάτσας και μοιράστηκαν την χαρμόσυνη είδηση στα social media.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη, που είχε μιλήσει πρώτη φορά στον Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την εγκυμοσύνη της, απέκτησε ένα αγόρι και ένα κορίτσι και η χαρά της ίδιας και του συζύγου της για τα δίδυμα, δεν κρύβεται.

Μάλιστα, η βουλευτής της ΝΔ και ο Μίνως Μάτσας δημοσίευσαν στα προφίλ τους στο Instagram μία φωτογραφία με δύο παιδικές σαλιάρες με ελεφαντάκια, που γράφουν «Γεννημένος το 2021» σε σομόν και πράσινο φόντο.

«Η πρώτη αγκαλιά,

το πρώτο βλέμμα,

το θαύμα της ζωής.

Η ευλογία της οικογένειας.

Νιώθουμε ολοκληρωμένοι.

Καλωσορίσατε στον κόσμο!» ήταν τα πρώτα λόγια τους προς τα παιδιά τους.

