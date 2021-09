Life

Νέα στελέχη στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Σημαντική ενίσχυση της διοικητικής ομάδας του Ομίλου, με τρία πρόσωπα που έχουν μακρά εμπειρία στους τομείς τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, έχοντας ως βασικό πυλώνα λειτουργίας και ανάπτυξης το ανθρώπινο δυναμικό του, ενισχύει τη διοικητική του ομάδα και καλωσορίζει τρία νέα σημαντικά στελέχη.

Τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου, αναλαμβάνει η κ. Τέσσα Κορλέτη.

Η κ. Κορλέτη διαθέτει πολυετή εμπειρία και έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος, κατέχοντας διευθυντικές θέσεις στον κλάδο των ΜΜΕ, του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας. Από τη νέα της θέση, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου ANTENNA.

Στο δυναμικό του ΑΝΤ1, εντάσσεται και η κ. Νατάσσα Λεσιώτη στη θέση της Υπεύθυνης Ψυχαγωγικού Προγράμματος.

Η κ. Λεσιώτη έχει 20ετή εμπειρία στην παραγωγή ψυχαγωγικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, κατείχε επιτελικές θέσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες παραγωγής, και θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ψυχαγωγικού περιεχομένου του σταθμού.

Τη Διεύθυνση Έρευνας Προγραμματισμού και Στρατηγικής Προγράμματος του ΑΝΤ1 αναλαμβάνει ο κ. Κώστας Σφικτός.

Με τα 25 χρόνια εμπειρίας του στους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελλάδας, ο κ. Σφικτός θα συμβάλλει ουσιαστικά στη στρατηγική του προγράμματος και στην ενίσχυση της θέσης του σταθμού.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει σταθερά να επενδύει σε επαγγελματίες με υψηλή τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων".

