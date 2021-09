Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: ανανεωμένη και πάντα δίπλα στον πολίτη (εικόνες)

Πρεμιέρα έκανε η εκπομπή που κατέχει το ρεκόρ στην ελληνική τηλεόραση, με ανανεωμένο σκηνικό και νέες ιδέες, αλλά πάντοτε με την ίδια ματιά απέναντι σε όλους και όλα.

Πρεμιέρα έκανε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη, σήμερα Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου, με πλούσια θεματολογία, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ.

Η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, επέστρεψε για 31η συνεχόμενη χρονιά στον ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη δημοσιογραφική του ομάδα επέστρεψαν ανανεωμένοι σε καινούργιο σκηνικό, με φρέσκες ιδέες, αλλά πάντα με την ίδια κριτική ματιά στα γεγονότα και πάντα δίπλα στον πολίτη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, με την εγκυρότητα, το χιούμορ και την αμεσότητά του, έχει κερδίσει δικαίως όχι μόνο την πρωτιά στη μάχη της ενημέρωσης, αλλά και την πρώτη θέση στην καρδιά και τη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού.

Η δημοφιλής ενημερωτική εκπομπή, ανανεωμένη και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, σε μια χρονιά δύσκολη και απαιτητική για όλους μας, θα είναι εδώ για να φέρει στο προσκήνιο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες.

